نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر توجيه اتهام جديد إلى ترامب في لائحة الاتهام بقضية هجوم 6 يناير في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - قدم المستشار الخاص جاك سميث لائحة اتهام جديدة ضد دونالد ترامب في قضية "مؤامرة عرقلة نتائج انتخابات 2020"، في الخطوة تأتي عقب حكم تاريخي للمحكمة العليا يمنح الحصانة الواسعة للرؤساء.

وتأتي لائحة الاتهام الجديدة قبل عشرة أيام فقط من دخول سياسة وزارة العدل المعروفة باسم "قاعدة الستين يوما" حيز التنفيذ والتي تمنع تقديم أي اتهامات جديدة ضد الرئيس السابق والمرشح الرئاسي الحالي.

وأصدرت هيئة المحلفين الكبرى لائحة الاتهام ضد دونالد ترامب في واشنطن، حيث أبقت على نفس التهم الأساسية الأربع ضده بمحاولته تقويض نتيجة الانتخابات