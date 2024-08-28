العالم اليوم - مامارداشفيلي.. ليفربول يعلن أولى صفقات الموسم المقبل

انتم الان تتابعون خبر مامارداشفيلي.. ليفربول يعلن أولى صفقات الموسم المقبل من قسم اخبار العالم والان نترككم مع التفاصيل الكاملة

شهد محمد - ابوظبي في الأربعاء 28 أغسطس 2024 01:21 صباحاً - أعلن ليفربول الإنجليزي، الثلاثاء، أنه توصل لاتفاق للتعاقد مع جورجي مامارداشفيلي حارس مرمى فالنسيا الإسباني، على أن ينتقل إلى "أنفيلد" قبل انطلاق الموسم المقبل.

وسيقضي الحارس الجورجي البالغ من العمر 23 عاما، الذي يتوقف انتقاله على تصريح العمل والبطاقة الدولية، بقية الموسم الحالي مع فريقه قبل الانتقال إلى ليفربول الصيف المقبل.

وشارك مامارداشفيلي في 102 مباراة مع فالنسيا.

وذكرت وسائل إعلام بريطانية أن الصفقة بلغت قيمتها نحو 30 مليون جنيه إسترليني (39.77 مليون دولار).

واستمتع مامارداشفيلي بمسيرة مثيرة للإعجاب في بطولة أوروبا مع منتخب جورجيا، الذي بلغ دور الـ16 في مشاركته الأولى.

وكان عدد تصدياته البالغ 21 في المباريات الثلاث بدور المجموعات هو الأكبر في تاريخ البطولة القارية.