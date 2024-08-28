العالم اليوم - خطط إسرائيل تتجاوز غزة.. حديث الإخلاء يصل منطقة أخرى

انتم الان تتابعون خبر خطط إسرائيل تتجاوز غزة.. حديث الإخلاء يصل منطقة أخرى من قسم اخبار العالم والان نترككم مع التفاصيل الكاملة

شهد محمد - ابوظبي في الأربعاء 28 أغسطس 2024 06:24 صباحاً - أكد وزير خارجية إسرائيل يسرائيل كاتس، الأربعاء، أن التعامل مع التهديد في الضفة الغربية يجب أن يتم بنفس الطريقة التي نتعامل بها مع غزة.

وقال كاتس: "يعمل الجيش الإسرائيلي بشكل مكثف منذ الليلة في مخيمي اللاجئين جنين وطولكرم لإحباط البنى التحتية الإرهابية الإيرانية التي أقيمت هناك".

وأضاف: "تعمل إيران على إنشاء جبهة إرهابية شرقية ضد إسرائيل في الضفة الغربية، على غرار نموذج غزة ولبنان وذلك من خلال تمويل وتسليح الإرهابيين وتهريب الأسلحة المتطورة من الأردن".

وتابع: "علينا أن نتعامل مع التهديد مثلما نتعامل مع البنية التحتية الإرهابية في غزة، بما في ذلك الإخلاء المؤقت للسكان وأي خطوات مطلوبة. هذه حرب على كل شيء وعلينا أن ننتصر فيها".

عملية جنين وطولكرم

وأفاد الهلال الأحمر الفلسطيني، الأربعاء، بمقتل 10 فلسطينيين في العملية العسكرية التي يشنّها الجيش الإسرائيلي في شمال الضفة الغربية المحتلة.

وقال المتحدث باسم الهلال الأحمر أحمد جبريل لوكالة فرانس برس إن "فلسطينيين اثنين قتلا في مدينة جنين، و4 في قصف استهدف سيارة قرب المدينة، و4 آخرين في مخيم الفارعة قرب مدينة طوباس".

وكان المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي قال في وقت سابق إنّ "قوات الأمن بدأت الآن عملية لإحباط الإرهاب في جنين وطولكرم".