دونالد ترامب يعلن موعد وقواعد مناظرته مع كامالا هاريس في سبتمبر 2024

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أحمد جودة - القاهرة - أعلن دونالد ترامب، المرشح المحتمل لرئاسة الولايات المتحدة عن الحزب الجمهوري، عن تفاصيل موعد وقواعد مناظرته المرتقبة مع مرشحة الحزب الديمقراطي، كامالا هاريس.

جاء هذا الإعلان عبر حساب ترامب على منصته «تروث سوشيال» أمس الثلاثاء، حيث أكد توصل حملته إلى اتفاق مع الحزب الديمقراطي حول إجراء المناظرة.

موعد المناظرة ومكانها

حدد ترامب موعد المناظرة ليكون في 10 سبتمبر المقبل، وستُجرى في مدينة فيلادلفيا بولاية بنسلفانيا.

كما أشار إلى أن شبكة التلفزيون «إيه بي سي» ستكون المسؤولة عن بث المناظرة مباشرة، وفقًا لما ذكره موقع «سكاي نيوز».

قواعد المناظرة

أوضح ترامب أن المناظرة ستُجرى وفقًا لنفس القواعد التي تم اتباعها في مناظرته السابقة مع الرئيس الأمريكي جو بايدن قبل انسحابه من الانتخابات.

تتضمن هذه القواعد:

المناظرة وقوفًا: سيتعين على المرشحين الوقوف طوال مدة المناظرة.

سيتعين على المرشحين الوقوف طوال مدة المناظرة. دون ملاحظات أو أوراق غش: لن يُسمح لأي من المرشحين بإحضار ملاحظات أو أوراق غش خلال المناظرة.

وأكد ترامب أن شبكة «إيه بي سي» التي ستبث المناظرة تعهدت بأن تكون المناظرة عادلة ومنصفة، حيث لن يتم منح أي من المرشحين أي أسئلة مقدمًا.

رفض مناظرة فوكس نيوز

وأشار ترامب إلى أن كامالا هاريس رفضت المشاركة في مناظرة أخرى كانت مقررة مع شبكة «فوكس نيوز» في 4 سبتمبر.

وأكد أن المناظرة مع فوكس نيوز ستظل متاحة في حال غيرت هاريس رأيها وقررت المشاركة.

مفاوضات شاقة بين الحملتين

وكشفت شبكة «إيه بي سي» أن إعلان ترامب جاء بعد فترة من المفاوضات بين حملتي ترامب وهاريس، حيث كانت هذه المفاوضات قريبة من الفشل بسبب الخلافات حول بعض قواعد المناظرة، خاصة فيما يتعلق بمسألة كتم الميكروفونات عندما لا يتحدث المرشحون.