نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر الفيضانات المدمرة في محافظة المحويت اليمنية في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - اجتاحت السيول محافظة المحويت في اليمن بعد تعرض البلاد لموجة هائلة من الأمطار الغزيرة.

أدت هذه الفيضانات إلى انهيار حاجز مائي في مديرية ملحان غرب المحافظة، مما أسفر عن أضرار جسيمة وخسائر في الأرواح والممتلكات، وفقًا لوكالة «سبوتنيك» الروسية.

الخسائر البشرية: الوفيات: سقطت ضحايا من بينهم امرأتين وطفل، تم انتشالهم من تحت أنقاض منازلهم. كما يجري البحث عن 6 أشخاص آخرين مفقودين. الدمار المادي: البيوت : تضررت 6 بيوت بشكل جزئي وكلي، نتيجة للفيضانات والانهيارات.

: تضررت 6 بيوت بشكل جزئي وكلي، نتيجة للفيضانات والانهيارات. الأراضي الزراعية : تجرفت المياه الأراضي الزراعية، مما يؤثر على مصادر الغذاء.

: تجرفت المياه الأراضي الزراعية، مما يؤثر على مصادر الغذاء. المحلات التجارية والسيارات : دمرت الفيضانات المحال التجارية وتسببت في إتلاف عدد من السيارات.

: دمرت الفيضانات المحال التجارية وتسببت في إتلاف عدد من السيارات. الانهيارات الصخرية: في مديرية ملحان، أدى الفيضان إلى انهيار صخري دمر مسجدًا ومنزلًا مجاورًا له، مما أثر على عائلة مكونة من نحو 20 شخصًا.

التأثيرات الإقليمية

تمركزت الأمطار الغزيرة والفيضانات في عدة محافظات يمنية، بما في ذلك:

مأرب

الحديدة

حضرموت

تعز

صعدة

حجة

أسفرت هذه الفيضانات عن إصابة ما لا يقل عن 211 شخصًا، وانهيار مئات المنازل، وتضرر آلاف الأسر، مما زاد من معاناة السكان.

الجهود الإنسانية