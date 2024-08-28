روسيا: نتوقع تقييما موضوعيا من وكالة الطاقة الذرية بعد زيارة محطة ...

حمدي عبدالله - القاهرة في الأربعاء 28 أغسطس 2024 11:25 صباحاً - أكدت المتحدثة الرسمية باسم وزارة الخارجية الروسية ماريا زاخاروفا، أن موسكو تتوقع تقييمًا موضوعيًا من الوكالة الدولية للطاقة الذرية بعد الزيارة إلى محطة كورسك للطاقة النووية.

وقالت زاخاروفا -في بيان اليوم /الأربعاء/، وفقا لموقع (روسيا اليوم)- إن روسيا تريد تقييما أكثر موضوعية حول موقف الوكالة، ليس لصالحها، وليس لتأييد موقف موسكو، ولكن لصالح المعلومات الواقعية، وتابعت: "سيكون ذلك ضمانا للأمن ولمنع السيناريو من التطور إلى مسار كارثي، وهو ما يدفع نظام كييف الجميع نحوه، مشيرة إلى أن الغرب الجماعي يحاول إسكات الأشخاص الذين يعملون في مثل هذه المنظمات الدولية، لا يسمح لهم بقول الحقيقة".

يذكر أن رئيس الوكالة الدولية للطاقة الذرية رافائيل جروسي كان قد وصل أمس الثلاثاء إلى محطة كورسك النووية لإجراء العمليات التفقدية، وكتب عبر حسابه الرسمي على شبكة التواصل الاجتماعي: "اليوم كنت في محطة كورسك للطاقة النووية الروسية، الوضع هناك خطير".

وشدد مدير عام الوكالة الدولية للطاقة الذرية على أن منع وقوع حادث نووي أمر "مهم جدا"، موضحا أن الهجوم على أي محطة للطاقة النووية أمر غير مقبول، بغض النظر عن موقعها. وستواصل الوكالة الدولية للطاقة الذرية تعزيز السلامة النووية في كل مكان".