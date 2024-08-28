نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر عاجل:- مصر تدين الاعتداءات الإسرائيلية على شمال الضفة الغربية وتطالب بحماية دولية للفلسطينيين في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - أعربت مصر، اليوم الأربعاء، في بيان صادر عن وزارة الخارجية والهجرة، عن إدانتها الشديدة للاقتحامات العسكرية الإسرائيلية التي استهدفت مدن شمال الضفة الغربية، بما في ذلك جنين، طولكرم، وطوباس.

أسفرت هذه العمليات عن استشهاد وإصابة العديد من الفلسطينيين، ما أثار غضبًا واستياءً دوليًا.

الانتهاكات الإسرائيلية في الضفة الغربية

اعتبرت مصر أن هذه الاعتداءات تمثل انتهاكًا صارخًا للقانون الدولي، والقانون الدولي الإنساني، وكذلك اتفاقيات جنيف الأربع التي تهدف إلى حماية حقوق الشعوب تحت الاحتلال.

وتعد هذه العمليات جزءًا من سلسلة من التصعيدات الإسرائيلية التي تستهدف توسيع رقعة المواجهات داخل الأراضي الفلسطينية المحتلة.

موقف مصر من الاعتداءات

أكدت وزارة الخارجية المصرية أن هذه الهجمات لا تؤدي إلا إلى مزيد من التوتر والعنف، ما يزيد من تعقيد الوضع في المنطقة.

وأوضحت مصر أن استهداف المدنيين العزّل وفرض القيود على حركتهم والاستيلاء على ممتلكاتهم الخاصة يشكل انتهاكًا سافرًا لحقوق الإنسان، ويمثل تحديًا صارخًا للجهود الدولية الرامية إلى تحقيق السلام والاستقرار في المنطقة.

دعوة مصر للمجتمع الدولي

طالبت مصر المجتمع الدولي باتخاذ موقف حازم وموحد لتوفير الحماية اللازمة للشعب الفلسطيني.

ودعت إلى وضع حد لسلسلة الاعتداءات الإسرائيلية التي تستهدف المدنيين الأبرياء، مشددة على ضرورة فرض ضغوط دولية على إسرائيل لوقف هذه الانتهاكات المستمرة.

التحذير من التصعيد

حذرت مصر من المخاطر الوخيمة المترتبة على العمليات العسكرية الإسرائيلية الجارية في الضفة الغربية، خصوصًا مع تعمد استهداف المزيد من المدنيين الفلسطينيين.

وأشارت إلى أن هذه العمليات تتزامن مع استمرار الاعتداءات الإسرائيلية على قطاع غزة، وانتهاك المقدسات الإسلامية والمسيحية في القدس الشرقية، وهو ما يعكس غياب الإرادة السياسية لدى إسرائيل لتهدئة الأوضاع، ويؤشر إلى نواياها في مواصلة التصعيد.