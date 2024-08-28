نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر الجيش البولندي يبحث لليوم الثالث عن مسيرة جوية قادمة من أوكرانيا في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - قال السكرتير الصحفي للقيادة العملياتية للجيش البولندي العقيد جاسيك جوريسفسكي، للصحفيين، إن هذا الجيش يبحث لليوم الثالث عن مسيرة جوية قدمت إلى البلاد من أوكرانيا.

يوم الاثنين الماضي، أعلن الجيش البولندي أنه فرض حالة الطوارئ بين مقاتلاته، وبعد ذلك، ذكر الجانب البولندي أن طائرة دون طيار مجهولة الهوية طارت إلى أراضيه من أوكرانيا.

وقال جوريسفسكي: "قامت فرق البحث والإنقاذ لدينا بفحص 800 ألف كيلومتر مربع أمس، وألفي كيلومتر مربع أول أمس، واليوم نعتزم فحص المزيد من الأراضي".

وأوضح السكرتير، أن طائرات هليكوبتر وطائرات دون طيار والجنود المشاة والخيالة يشاركون في عملية البحث.

ووفقا له، سيستمر البحث حتى يوقفه قائد العمليات إما لحين ظهور نتيجة إيجابية أو حتى الانتهاء من تفتيش المنطقة المشتبه فيها بالكامل.

وبدأت القوات المسلحة الروسية شن هجمات على البنية التحتية الأوكرانية من قبل في 10 أكتوبر 2022، بعد يومين من الهجوم الإرهابي الأوكراني على جسر القرم، وتستهدف الضربات الروسية منذ ذلك الحين منشآت الطاقة والصناعة الدفاعية والقيادة العسكرية والاتصالات في جميع أنحاء أوكرانيا