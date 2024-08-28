"أرضي محرمة عليك".. القسام توجه رسالة لجنود الجيش الإسرائيلي داخل قطاع غزة

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أحمد جودة - القاهرة - نشرت "كتائب القسام" الجناح العسكري لحركة "حماس" مقطع فيديو يحمل رسالة تهديد لجنود الجيش الإسرائيلي داخل قطاع غزة، مؤكدة فيه أن الرحيل عن أرض غزة أمر حتمي.

وأرفقت "القسام" الفيديو الذي يظهر عمليات قنص متعددة لجنود الجيش الإسرائيلي تحت عنوان "أرضي حرامٌ عليك.. حتمًا سترحل".

ونفذت الفصائل الفلسطينية في الآونة الأخيرة عمليات قنص استهدفت الجنود الإسرائيليين المتواجدين في مختلف مناطق قطاع غزة، موقعة إياهم بين قتيل وجريح