نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر الجيش الروسي يهاجم مستودعا للذخيرة في سومي وسط حالة تأهب جوي في كييف في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - كشفت بيانات الخرائط الإلكترونية لوزارة التحول الرقمي الأوكرانية عن دوي صفارات الإنذار تحذيرا من غارات جوية في العاصمة كييف وعدة مقاطعات أخرى في أوكرانيا.

ووفقا للبيانات في الساعة 21:27 بتوقيت موسكو، دوت صفارات الإنذار في مقاطعة كييف وجيتومير وتشرنيغوف وسومي وبولتافا وخاركوف وكيروفوغراد وتشيركاسي.

وذكرت القناة 24 الأوكرانية أن انفجارا هز مقاطعة سومي شمال أوكرانيا وسط تحذير من غارة جوية.

وصرح منسق مجموعة العمل السري في نيكولايف الموالية لروسيا، سيرغي ليبيديف، بأن الجيش الروسي هاجم مستودعات ومحطة فرز يتم فيها توزيع الذخيرة على القوات الأوكرانية، في سومي.

وتقع مقاطعة سومي على حدود مقاطعات كورسك وبيلغورود وبريانسك في روسيا، ويقع المركز الإقليمي للمقاطعة الأوكرانية على بعد نحو ثلاثين كيلومترا من حدود كورسك، ويمر طريق سريع عبر مدينة سومي ويربط المدينة بمدينة سودجا الروسية.

وكانت وزارة الدفاع الروسية أعلنت أن قواتها شنت صباح يوم الاثنين الماضي هجوما واسع النطاق على مرافق البنية التحتية الحيوية للطاقة التي يستخدمها المجمع الصناعي العسكري الأوكراني.

وبدأت القوات المسلحة الروسية شن هجمات على البنية التحتية الأوكرانية من قبل في 10 أكتوبر 2022، بعد يومين من الهجوم الإرهابي الأوكراني على جسر القرم، وتستهدف الضربات الروسية منذ ذلك الحين منشآت الطاقة والصناعة الدفاعية والقيادة العسكرية والاتصالات في جميع أنحاء أوكرانيا.

وتستهدف الضربات الروسية منشآت الطاقة والصناعة الدفاعية والقيادة العسكرية والاتصالات، ومنذ ذلك الحين، تدوي صفارات الإنذار من الغارات الجوية في المقاطعات الأوكرانية كل يوم، وأحيانا في جميع أنحاء أوكرانيا