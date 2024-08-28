العالم اليوم - برنامج الأغذية يعلق نشاطه في غزة بعد "نيران إسرائيلية"

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شهد محمد - ابوظبي في الأربعاء 28 أغسطس 2024 10:21 مساءً - أعلن برنامج الأغذية العالمي، الأربعاء، تعليق نشاطه في أنحاء قطاع غزة مؤقتا، بعد حادثة أمنية استهدفت سيارة تابعة له.

وضُربت سيارة عمل إنساني في غزة، كانت عليها بوضوح شارة الأمم المتحدة، 10 مرات بنيران الجيش الإسرائيلي، بما في ذلك برصاصات استهدفت النوافذ الأمامية، وفقما ذكر الموقع الرسمي للأمم المتحدة.

وكانت السيارة ضمن قافلة تم تنسيق تحركها بشكل كامل مع الجيش الإسرائيلي.

وأفاد المتحدث باسم الأمم المتحدة ستيفان دوجاريك بعدم إصابة الموظفين اللذين كانا في السيارة، وأشار إلى ما صرح به مسؤول أممي رفيع المستوى، لم يُفصَح عن اسمه، قبل يومين للصحفيين عن الحاجة إلى عربات مصفحة في غزة.

وقال دوجاريك إن الحادثة تظهر أهمية ذلك، إذ أنقذت السيارة المصفحة حياة الزميلين.

وأضاف دوجاريك أن هذه آخر حادثة تشدد على أن النظم الحالية للتنسيق غير فعالة، و"نواصل العمل مع الجيش الإسرائيلي لضمان عدم تكرار وقوع مثل هذه الحوادث".

وشدد المتحدث الأممي على ضرورة احترام الأطراف للقانون الدولي الإنساني في كل الأوقات، بما يعني حماية المدنيين وتوفير احتياجاتهم الأساسية بما في ذلك الغذاء والماء والمأوى والصحة أينما كانوا في غزة.