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أحمد جودة - القاهرة - عضو "التحرير الفلسطينية": الاحتلال هدفه ضم واحتلال الضفة الغربية منذ سنوات

قال الدكتور أحمد المجدلاني، عضو اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية، إن هدف دولة الاحتلال الإسرائيلي من العملية العسكرية الموسعة في الضفة الغربية، ثابت منذ عام 1967، وهو ضم الضفة.

وشرح، أنه منذ احتلال دولة الاحتلال الإسرائيلي للأراضي الفلسطينية في عام 1967، طرحت حكومة الاحتلال مشروع ألون، الذي تضمن ضم شريط الأغواء، وبعض مناطق الضفة.

وأوضح «المجدلاني»، خلال مداخلة مع الإعلامية داليا أبو عميرة، مقدمة برنامج "مطروح للنقاش"، عبر قناة «القاهرة الإخبارية»، أن مشروع ضم الضفة الغريبة هو المشروع الاستراتيجية للحكومات الإسرائيلية المتعاقبة، ويحمل هذا الضم ثلاثة أبعاد رئيسية، أولها البعد الأيديولجي الديني المتصل بالفكر التوراتي.

واضاف عضو منظمة التحرير الفلسطينية، أن دولة الاحتلال الإسرائيلي تعتبر أن الضفة الغربية تشكل العمق الاستراتيجية لها، وبخاصة أن هناك مناطق رخوة على حدود الضفة الغربية، مسافتها تقدر بنحو من 13 كيلومتر وصولًا إلى البحر خاصة في منطقة «قلقيلية».

وذكر «المجدلاني»، أن البعد السياسي يعد عاملًا مهما في النهج الإسرائيلي الحالي، في ظل الأمال بالتوسع وضم المزيد من الأراضي الفلسطينية، منوهًا، إلى أن الاحتلال يسعى إلى تحقيق هذا الأمر منذ سنة 1967، مؤكدًا أن العناصر التي ذكرها هي التي تشكل الاستراتيجية الإسرائيلية بنظرتها للأراضي الفلسطينية.

