العالم اليوم - توقعات "إنفيديا" لإيرادات الربع الثالث "لم تبهر المستثمرين"

انتم الان تتابعون خبر توقعات "إنفيديا" لإيرادات الربع الثالث "لم تبهر المستثمرين" من قسم اخبار العالم والان نترككم مع التفاصيل الكاملة

شهد محمد - ابوظبي في الخميس 29 أغسطس 2024 12:24 صباحاً - توقعت شركة "إنفيديا"، الأربعاء، تحقيق هامش ربح إجمالي في الربع الثالث قد لا يلبي تقديرات السوق، وإيرادات متوافقة إلى حد كبير مع التوقعات، لتفشل في إبهار المستثمرين الذين دفعوا أسهم الشركة إلى تحقيق مكاسب مذهلة برهانهم بالمليارات على مستقبل الذكاء الاصطناعي.

وانخفضت أسهم الشركة، ومقرها في سانتا كلارا بولاية كاليفورنيا، 4 بالمئة في التداولات الممتدة.

وارتفع سهم "إنفيديا" بأكثر من 150 بالمئة حتى الآن هذا العام، لكنه انخفض 2 بالمئة عند الإغلاق في الجلسة العادية، الأربعاء.

وتتوقع "إنفيديا" تحقيق هامش ربح إجمالي معدل نسبته 75 بالمئة، بزيادة أو بنقص 50 نقطة أساس، في الربع الثالث، وتوقع المحللون أن يبلغ هامش الربح الإجمالي 75.5 بالمئة في المتوسط، وفقا لبيانات مجموعة بورصات لندن.

وبلغ هامش الربح الإجمالي للشركة 75.7 بالمئة في الربع الثاني، مقابل تقدير عند 75.8 بالمئة في المتوسط.

وكان لدى المستثمرين توقعات عالية حيال شركة صناعة الرقائق، بعد ارتفاع سهمها بأكثر من 7 أضعاف على مدى العامين الماضيين، مما يجعلها واحدة من أكبر المستفيدين من ارتفاع أسهم الشركات المرتبطة بالذكاء الاصطناعي.

وأظهرت بيانات مجموعة بورصات لندن أن "إنفيديا" تتوقع تحقيق إيرادات تبلغ 32.5 مليار دولار، بزيادة أو بنقص 2 بالمئة، في الربع الثالث، وذلك مقارنة مع متوسط تقديرات المحللين عند 31.77 مليار دولار.

وبلغت إيرادات الربع الثاني 30.04 مليار دولار، متجاوزة التقديرات عند 28.70 مليار دولار.