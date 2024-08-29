كيفية التسجيل في منفعة الأسرة بسلطنة عمان 2024.. الشروط والخطوات عبر الموقع الرسمي

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أحمد جودة - القاهرة - يبحث العديد من المواطنين في سلطنة عمان عن تفاصيل التسجيل في برنامج منفعة الأسرة، الذي يقدمه صندوق الحماية الاجتماعية، هذا الدعم يساعد الأسر التي تعاني من ظروف اقتصادية صعبة، مثل الأسر التي تضم كبار السن أو الأيتام أو ذوي الإعاقة، عبر تقديم مساعدات مالية تمكنهم من مواجهة التحديات الاقتصادية، ونوضح في هذا الموضوع الشروط والخطوات اللازمة للتسجيل في منفعة الأسرة بسلطنة عمان لعام 2024.

خطوات التسجيل في منفعة الأسرة بسلطنة عمان 2024

للتسجيل في برنامج منفعة الأسرة الذي يقدمه صندوق الحماية الاجتماعية، يجب اتباع الخطوات التالية:

زيارة الموقع الرسمي: ابدأ بزيارة الموقع الرسمي لصندوق الحماية الاجتماعية. اختيار الفئة المناسبة: اختر الفئة التي ينتمي إليها المتقدم للاستفادة من المنفعة الاجتماعية (مثل كبار السن، الأطفال ذوي الإعاقة، الأيتام، الأرامل). مراجعة الشروط: يجب قراءة الشروط العامة بعناية لضمان استيفاء جميع المتطلبات. إدخال البيانات المطلوبة: للمنفعة العامة لكبار السن والأطفال : الرقم المدني للطفل. رقم الهاتف. تاريخ انتهاء البطاقة المدنية.

: للمنفعة الخاصة بالأيتام والأرامل : تسجيل واقعة الوفاة في الأحوال المدنية. إدخال تاريخ انتهاء البطاقة. الرقم المدني ورقم الهاتف.

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شروط التسجيل في منفعة الأسرة بسلطنة عمان 2024

حدد صندوق الحماية الاجتماعية في سلطنة عمان مجموعة من الشروط التي يجب توفرها للاستفادة من منفعة الأسرة، وهذه الشروط تتلخص في الآتي:

الجنسية : يجب أن يكون المتقدم عماني الجنسية.

: يجب أن يكون المتقدم عماني الجنسية. الإقامة : يجب أن تكون الأسرة مقيمة بشكل دائم داخل حدود سلطنة عمان.

: يجب أن تكون الأسرة مقيمة بشكل دائم داخل حدود سلطنة عمان. الممتلكات : يجب ألا يمتلك المتقدم أي عقارات أو ممتلكات ذات قيمة مالية كبيرة.

: يجب ألا يمتلك المتقدم أي عقارات أو ممتلكات ذات قيمة مالية كبيرة. الفئات المستهدفة : يجب أن يكون المتقدم ضمن الفئات المستحقة للدعم مثل الأيتام، ذوي الاحتياجات الخاصة، الأرامل، والمطلقات.

: يجب أن يكون المتقدم ضمن الفئات المستحقة للدعم مثل الأيتام، ذوي الاحتياجات الخاصة، الأرامل، والمطلقات. استمرار تعليم الأبناء : يجب أن يستمر الأبناء في الدراسة لتلبية متطلبات التقديم.

: يجب أن يستمر الأبناء في الدراسة لتلبية متطلبات التقديم. الدخل الشهري: يجب أن يكون دخل المعيل أقل من الحد الأدنى الذي تحدده الحكومة.

ملاحظات هامة للتسجيل في منفعة الأسرة بسلطنة عمان 2024