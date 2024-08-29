نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر وزارة التربية العراقية تنفي العودة للتعليم الإلكتروني في العام الدراسي 2024/2025 وسط انتشار شائعات جدري القرود في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - في الآونة الأخيرة، ازدادت التساؤلات على الإنترنت حول إمكانية العودة إلى نظام التعليم الإلكتروني من المنزل في جميع المحافظات العراقية للعام الدراسي الجديد 2024/2025، خاصة بعد انتشار شائعات حول تفشي مرض جدري القرود في العراق، وقد أثار ذلك قلق الطلاب وأولياء الأمور بشأن إمكانية التحول إلى التعليم عن بعد كما حدث خلال جائحة كورونا، ونقدم لكم التفاصيل الكاملة حول موقف وزارة التربية العراقية من هذه الشائعات.

حقيقة العودة للتعليم الإلكتروني من المنزل في العراق 2024/2025

وردًا على الشائعات المتداولة بشأن عودة التعليم الإلكتروني في العراق، أوضح السيد كريم السيد، المتحدث الرسمي باسم وزارة التربية العراقية، أن الوزارة لم تعلن حتى الآن عن أي قرار بخصوص التحول إلى التعليم عن بعد، وأكد أن وزارة التربية تتابع التوجيهات الصادرة من وزارة الصحة العراقية بخصوص الوضع الصحي للعام الدراسي 2024/2025، مشيرًا إلى أن وزارة الصحة هي الجهة المسؤولة عن تحديد آلية الحضور والتعلم، مع دعوة جميع المواطنين للتعاون مع وزارة الصحة في حملات التوعية الصحية.

وأضاف كريم السيد أن وزارة الصحة العراقية لم تسجل حتى الآن أي حالة إصابة بمرض جدري القرود داخل العراق، وبالتالي لا توجد نية حاليًا للعودة إلى التعليم الإلكتروني للعام الدراسي الجديد.

العطلات الرسمية في العراق لعام 2025

كما جرت العادة، يتم تحديد العطلات المدرسية الرسمية قبل بدء العام الدراسي، وجاءت العطلات الرسمية في العراق للعام الدراسي 2024/2025 على النحو التالي:

عطلة رأس السنة الميلادية : 1 يناير 2025.

: 1 يناير 2025. إجازة عيد الجيش العراقي : 6 يناير 2025.

: 6 يناير 2025. إجازة عيد الفطر 1446 : تبدأ في 29 مارس 2025.

: تبدأ في 29 مارس 2025. بداية اختبارات الثانوية العامة العراقية: 14 يونيو 2025.

الخلاصة

ولا توجد حتى الآن أي قرارات رسمية بشأن العودة للتعليم الإلكتروني في العراق للعام الدراسي 2024/2025، مع تأكيد وزارة التربية العراقية على عدم تسجيل أي حالات إصابة بجدري القرود في البلاد، كما ندعو الجميع لمتابعة الأخبار من المصادر الرسمية للبقاء على اطلاع بكل المستجدات.