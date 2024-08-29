نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر استعلم عن قبول اسمك الآن.. رابط الاستعلام عن أسماء المقبولين في سكنات عدل 3 المرحلة الأولى عبر aadl.com.dz في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - بعد انتهاء المرحلة الأولى من التقديم في مشروع سكنات "عدل 3"، يتطلع العديد من المواطنين في الجزائر للاستعلام عن أسماء المقبولين للحصول على الوحدات السكنية المدعمة من قبل الحكومة، وتُعلن وزارة السكن والعمران في الجزائر عن هذه الأسماء بشكل إلكتروني بعد فرز الطلبات المقدمة واختيار من يستوفون الشروط للحصول على الدعم السكني.

كيفية الاستعلام عن أسماء المقبولين في سكنات عدل 3

وللاستعلام عن أسماء المقبولين في سكنات "عدل 3"، وضعت وزارة السكن والعمران في الجزائر مجموعة من الخطوات الإلكترونية التي تسهل على المواطنين معرفة حالة طلباتهم، وذلك لتجنب الازدحام وتوفير الوقت والجهد، ويمكن اتباع الخطوات التالية للاستعلام:

زيارة منصة عدل الإلكترونية: توجه إلى الموقع الرسمي لمنصة عدل عبر الإنترنت aadl.com.dz. تسجيل الدخول: أدخل البيانات المطلوبة للدخول إلى حسابك. اختيار أيقونة الاستعلام عن أسماء المقبولين: اضغط على الخيار المخصص للاستعلام عن أسماء المقبولين في سكنات "عدل 3". إغلاق الإشعارات: تأكد من إغلاق الإشعارات لتمكين استقبال التحديثات الجديدة. التحقق من حالة الطلب: اضغط على "حالة الطلب" لتظهر لك نتيجة الاستعلام.

شروط الحصول على سكنات عدل 3

وللتسجيل والحصول على وحدة سكنية ضمن مشروع سكنات "عدل 3"، وضعت وزارة السكن والعمران في الجزائر عدة شروط يجب توافرها في المتقدمين، من بينها:

الجنسية : يجب أن يكون المتقدم جزائري الجنسية.

: يجب أن يكون المتقدم جزائري الجنسية. الإقامة : أن يكون مقيمًا داخل حدود الجزائر بشكل دائم.

: أن يكون مقيمًا داخل حدود الجزائر بشكل دائم. الدخل الشهري : ألا يتجاوز أجر المتقدم الشهري ستة أضعاف أجر التقاعد.

: ألا يتجاوز أجر المتقدم الشهري ستة أضعاف أجر التقاعد. الدعم الحكومي: ألا يكون المتقدم قد حصل على أي دعم سكني سابق من الحكومة الجزائرية.

المرحلة الثانية من التسجيل في سكنات عدل 3

وحتى الآن، لم تعلن وزارة السكن والعمران عن موعد محدد لفتح المرحلة الثانية من التسجيل في سكنات "عدل 3" لعام 2024، وأوضحت الوزارة أنها تقوم حاليًا بمراجعة الطلبات المقدمة في المرحلة الأولى لاستبعاد الطلبات غير المستوفية للشروط، وبمجرد الانتهاء من هذه العملية، سيتم الإعلان عن بدء التسجيل للمرحلة الثانية.

ويمكن للمواطنين الجزائريين التحقق من قبول أسمائهم في سكنات "عدل 3" عبر المنصة الإلكترونية الرسمية، مع ضرورة التأكد من استيفاء جميع الشروط المطلوبة، وتابعوا الموقع الرسمي للوزارة للحصول على أحدث التحديثات بشأن المرحلة الثانية من التسجيل.