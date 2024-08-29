نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر طريقة التقديم على راتب المعين المتفرغ 2024 عبر منصة "أور" ur.gov.iq والشروط المطلوبة في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - يعد التقديم على راتب المعين المتفرغ من الموضوعات الهامة التي تشغل بال العديد من المواطنين العراقيين، إذ يُعتبر هذا البرنامج من أبرز برامج الدعم التي تقدمها الحكومة العراقية من خلال وزارة العمل والشؤون الاجتماعية، ويهدف البرنامج إلى توفير راتب ثابت لكل شخص يتولى رعاية فرد من ذوي الإعاقة، ويقوم بملازمته وتلبية احتياجاته اليومية. في هذا التقرير، نستعرض لكم الشروط المطلوبة وطريقة التقديم للحصول على راتب المعين المتفرغ لعام 2024.

شروط الحصول على راتب المعين المتفرغ 2024

وللحصول على راتب المعين المتفرغ، يجب أن تتوافر عدة شروط لدى المتقدم، وهي كالتالي:

الجنسية والإقامة : يجب أن يكون المتقدم من الجنسية العراقية ومقيمًا داخل حدود الدولة العراقية.

: يجب أن يكون المتقدم من الجنسية العراقية ومقيمًا داخل حدود الدولة العراقية. العمر : ألا يقل عمر المتقدم عن 18 عامًا.

: ألا يقل عمر المتقدم عن 18 عامًا. التقارير الطبية : تقديم الوثائق والتقارير الطبية التي تثبت وجود الإعاقة وتحدد نسبتها.

: تقديم الوثائق والتقارير الطبية التي تثبت وجود الإعاقة وتحدد نسبتها. الحالة الصحية للمعين: يجب أن يكون المعين بصحة بدنية جيدة تمكنه من رعاية الشخص المعاق.

خطوات التقديم على راتب المعين المتفرغ 2024

للتسجيل في برنامج راتب المعين المتفرغ، يجب اتباع الخطوات التالية:

زيارة الموقع الرسمي لمنصة "أور": اذهب إلى الموقع الإلكتروني لمنصة "أور" عبر الرابط ur.gov.iq. الدخول إلى الخدمات الإلكترونية: اضغط على خانة "الخدمات الإلكترونية". اختيار خدمة "المعين المتفرغ": من الخدمات المتاحة، انقر على أيقونة "المعين المتفرغ". بدء عملية التسجيل: اضغط على خيار "تسجيل". إدخال البيانات المطلوبة: قم بإدخال كافة البيانات الشخصية والمعلومات المطلوبة بدقة. تحميل المستندات اللازمة: قم برفع جميع الأوراق والمستندات المطلوبة للتسجيل. الموافقة على الشروط والأحكام: اطلع على الشروط والأحكام وقم بالموافقة عليها. التحقق من صحة البيانات: تأكد من صحة البيانات التي أدخلتها. إرسال الطلب: اضغط على أيقونة "إرسال الطلب" لإتمام عملية التسجيل.

والتقديم على راتب المعين المتفرغ من البرامج الهامة التي توفر الدعم للأسر التي تحتاج إلى رعاية فرد من ذوي الإعاقة في العراق، ويجب على المتقدمين الالتزام بالشروط المحددة من قبل وزارة العمل والشؤون الاجتماعية، والتسجيل عبر منصة "أور" باتباع الخطوات المذكورة أعلاه.