نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر تأجيل موعد الدخول المدرسي في عمان.. وزارة التعليم العمانية توضح التفاصيل ومواعيد العطلات الرسمية 2025 في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - أعلنت وزارة التربية والتعليم في سلطنة عمان عن موعد الدخول المدرسي للعام الدراسي الجديد 2025، وهو أحد المواضيع الأكثر بحثًا بين الطلاب وأولياء الأمور الراغبين في معرفة الموعد المحدد لبدء الدراسة، لتجهيز الاستعدادات اللازمة لبداية العام الدراسي، نوضح لكم حقيقة الأنباء المتداولة حول تأجيل موعد الدخول المدرسي، بالإضافة إلى مواعيد العطلات الرسمية لهذا العام.

موعد الدخول المدرسي في سلطنة عمان 2025

كما انتشرت خلال الفترة الأخيرة شائعات حول تأجيل موعد الدخول المدرسي في سلطنة عمان لعام 2025، إلا أن وزارة التربية والتعليم نفت هذه الشائعات بشكل قاطع وأكدت الموعد الرسمي لبدء العام الدراسي الجديد، وتم تحديد المواعيد على النحو التالي:

بداية العام الدراسي : من المقرر أن تبدأ الدراسة في جميع مدارس سلطنة عمان لجميع المراحل التعليمية يوم الاثنين، 26 أغسطس 2024 .

: من المقرر أن تبدأ الدراسة في جميع مدارس سلطنة عمان لجميع المراحل التعليمية يوم الاثنين، . نهاية العام الدراسي : سيكون آخر يوم في العام الدراسي يوم 10 يوليو 2025 .

: سيكون آخر يوم في العام الدراسي يوم . بداية الدراسة في الجامعات: تم تحديد يوم 26 أغسطس 2024 كبداية للدراسة في الجامعات بسلطنة عمان.

الإجازات المدرسية في سلطنة عمان 2025

وإلى جانب الإعلان عن موعد الدخول المدرسي، حددت وزارة التربية والتعليم في سلطنة عمان مواعيد العطلات الرسمية للعام الدراسي 2025، وجاءت كالتالي:

عطلة رأس السنة الميلادية : يوم 1 يناير 2025 .

: يوم . عطلة العيد الوطني العماني : يوم 6 يناير 2025 .

: يوم . عطلة عيد الفطر المبارك : تبدأ من يوم 28 أبريل 2025 ولمدة 5 أيام.

: تبدأ من يوم ولمدة 5 أيام. عطلة عيد الأضحى المبارك : تبدأ من يوم 7 يوليو 2025 .

: تبدأ من يوم . عطلة عاشوراء: مقرر أن تكون يوم 10 يوليو 2025.

وأكدت وزارة التربية والتعليم في سلطنة عمان عدم تأجيل موعد الدخول المدرسي لعام 2025، وحددت بداية العام الدراسي في 26 أغسطس 2024، وتم الإعلان أيضًا عن مواعيد العطلات الرسمية لهذا العام لضمان استعداد الطلاب وأولياء الأمور، وتابعوا الموقع الرسمي للوزارة للحصول على أحدث المعلومات والتحديثات.