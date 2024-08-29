نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر كيف تصبح شرطيًا جزائريًا؟.. خطوات التسجيل في صفوف الشرطة الجزائرية 2024 للذكور والإناث خطوة بخطوة في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - أعلنت المديرية العامة للأمن الوطني في الجزائر عن الخطوات اللازمة للتسجيل في صفوف الشرطة الجزائرية للذكور والإناث لعام 2024، بهدف مساعدة الشباب الراغبين في الانضمام إلى صفوف الشرطة الجزائرية، كما أوضحت الشروط المطلوبة ليكون الأفراد مؤهلين للتقديم، بالإضافة إلى الخطوات الإلكترونية للتسجيل، ونستعرض طريقة التقديم والشروط المطلوبة للانضمام.

التقديم في صفوف الشرطة الجزائرية 2024

ويعد التقديم للانضمام إلى صفوف الشرطة الجزائرية خطوة مهمة للشباب الجزائريين الراغبين في دخول مجال الأمن الوطني، وهو جزء من جهود الحكومة الجزائرية لتعزيز الأمن والاستقرار، وأعلنت المديرية العامة للأمن الوطني عن استقبال عدد كبير من الشباب المؤهلين للانضمام، مع التأكيد على ضرورة توافق المتقدمين مع الشروط المحددة لقبول طلباتهم.

شروط التسجيل في صفوف الشرطة الجزائرية 2024

وللتسجيل في صفوف الشرطة الجزائرية، يجب توافر الشروط التالية لدى المتقدمين:

الجنسية والإقامة: أن يكون المتقدم جزائري الجنسية ومقيم داخل الأراضي الجزائرية. الفئة العمرية: يجب أن يتراوح عمر المتقدم بين 19 و25 عامًا. الطول: ألا يقل طول المتقدم عن 170 سم. الخدمة العسكرية: يجب أن يكون المتقدم قد أنهى الخدمة العسكرية أو حصل على إعفاء منها. الفحوصات الطبية: النجاح في جميع الفحوصات الطبية المطلوبة.

خطوات التسجيل في صفوف الشرطة الجزائرية 2024

وللتسجيل في الشرطة الجزائرية بنجاح، يجب اتباع الخطوات التالية:

زيارة الموقع الإلكتروني الرسمي للشرطة الجزائرية: ادخل إلى الموقع الخاص بالمديرية العامة للأمن الوطني. اختيار قسم التوظيف: اضغط على قسم "التوظيف المتعلق بصفوف الشرطة". إدخال البيانات المطلوبة: قم بإدخال البيانات الشخصية والمعلومات المطلوبة بدقة. إرفاق المستندات المطلوبة: أرفق المستندات المطلوبة مثل صورة الهوية وشهادة الخدمة العسكرية أو الإعفاء. إرسال طلب الانضمام: بعد إكمال كافة المعلومات، اضغط على "إرسال طلب الانضمام" لاستكمال عملية التقديم.

كما تعد عملية التسجيل في صفوف الشرطة الجزائرية فرصة مهمة للشباب الراغبين في خدمة الوطن والمساهمة في تحقيق الأمن والاستقرار، ويجب على المتقدمين الالتزام بالشروط المحددة واتباع الخطوات الإلكترونية المذكورة لضمان قبول طلباتهم.