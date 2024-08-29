العالم اليوم - الجيش الإسرائيلي يواصل اقتحاماته شمالي الضفة فجر الخميس

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شهد محمد - ابوظبي في الخميس 29 أغسطس 2024 04:25 صباحاً - تواصل القوات الإسرائيلية، فجر الخميس، عمليات الاقتحام شمالي الضفة الغربية المحتلة، حسبما أفادت وكالة الأنباء الفلسطينية (وفا).
وأوضحت الوكالة أن قوات الاحتلال الإسرائيلي اقتحمت مدينة نابلس، ومخيم العروب شمالي الخليل، ومخيم نور شمس شرقي طولكرم، في توقيات متزامنة.
وأفادت مصادر محلية أن القوات الإسرائيلية اقتحمت نابلس بعدة آليات مرت عبر حاجز المربعة جنوبي المدينة، وتمركزت في منطقة نابلس الجديدة، ثم تحركت باتجاه حي رفيديا حيث داهمت إحدى البنايات.
كما ذكرت المصادر أن عددا كبيرا من آليات الجيش الإسرائيلي اقتحمت مخيم العروب وانتشرت في عدد من أحيائه، وجابت شوارع وأزقة في المخيم.
وداهمت القوات عددا كبيرا من منازل الفلسطينيين في مخيم نور شمس بمدينة طولكرم.
ماذا يحدث؟
- بدأت إسرائيل ليل الثلاثاء عملية عسكرية كبيرة شمالي الضفة الغربية المحتلة، بهدف معلن هو "مكافحة الإرهاب" وفق وجهة النظر الإسرائيلية.
- يواصل الجيش الإسرائيلي حتى الآن شن العملية، مع قوات الأمن حرس الحدود، في جنين وطولكرم.
- نفى الناطق باسم الجيش الإسرائيلي إصدار أي أوامر حتى الآن لإخراج السكان من مخيمي جنين وطولكرم، وذلك بعد دعوة بهذا الشأن أطلقها وزير الخارجية الإسرائيلي يسرائيل كاتس.
- أعلنت وزارة الصحة الفلسطينية مقتل 12 شخصا وإصابة أكثر من 26 آخرين برصاص الجيش، منذ بدء الاجتياح الإسرائيلي لمدينتي جنين وطولكرم.
- قالت الوزارة إن بذلك يكون عدد الضحايا الذين سقطوا في الضفة منذ السابع من أكتوبر الماضي قد بلغ 646 شخصا ونحو 5600 جريح.
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