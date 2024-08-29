العالم اليوم - "كيا" الشرق الأوسط وإفريقيا تطلق سيارة EV5  في المغرب

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شهد محمد - ابوظبي في الخميس 29 أغسطس 2024 08:22 صباحاً - أعلنت "كيا" الشرق الأوسط وإفريقيا، عن الإطلاق الإقليمي الرسمي لسيارة كيا EV5 ، خلال حفل أقيم في مدينة الرباط بالمغرب.

واختبر الحضور، تجربة قيادة حصرية لسيارة كيا EV5، سيارة الدفع الرباعي المتوسطة الحجم والتي تجمع بين التكنولوجيا المتطورة والتصميم الصديق للبيئة، ما يرسم حقبة جديدة من نماذج سيارات كيا الكهربائية.

وشهدت سيارة كيا EV5، تطوير 3 ركائز أساسية تشمل التصميم الجرئ لسيارات الدفع الرباعي، والانبعاثات الصفرية إلى جانب الأداء الفائق، والتصميمات الداخلية الواسعة.

وقال سوهانغ تشانغ، الرئيس الاقليمي لكيا الشرق الأوسط وإفريقيا: "يعكس هذا الإطلاق الناجح لسيارة كيا EV5 في المغرب، التزامنا في أن نصبح مزودًا لحلول التنقل المستدامة. كما يشكل خطوة بارزة، في إطار جهودنا نحو تحقيق مستقبل أكثر اخضراراً، ليس فقط للمغرب ولكن لجميع الأسواق التسعة الممثلة هنا اليوم، وغيرها الكثير من الأسواق حيث ستكون سيارة كيا EV5 متاحة قريباً".

تتمثل ميزات كيا EV5 الرئيسية، بالانبعاثات الصفرية والأداء العالي ومحركها القوي بقوة 310 حصان، والذي يصل إلى 550 كم بشحنة واحدة، وقدرة شحن سريع تصل إلى 80 بالمئة في 27 دقيقة فقط.

وتمتلك سيارة كيا EV5 القدرة على تحويل تجربة القيادة إلى تجربة استثنائية لعشاق السيارات الكهربائية.

إلى جانب ذلك، تتميز السيارة أيضا بمقصورة داخلية واسعة مع العديد من ميزات الراحة والرفاهية، بما في ذلك مقاعد الاسترخاء والتي تتضمن وظائف التدليك، ومقعد أمامي اضافي، وصندوق لتبريد وتدفئة الاغراض، وطاولة خلفية متعددة الاستخدامات، ما يمثل تصميمًا داخليا واسعا ومريحا.

وأضاف تشانغ: "تلتزم كيا بتطوير مجموعة شاملة من السيارات الكهربائية التي تلبي أنماط الحياة المتنوعة. وتجسد سيارة كيا EV5 هذا الالتزام، حيث تمزج بسلاسة بين التطبيق العملي والتصميم الصديق للبيئة، لتقديم مزيج استثنائي من الأداء والاستدامة والأناقة. إنها نقطة التحول المثالية للعديد من عملاء السيارات الكهربائية، ما يوفر خيارًا متطورا يمكن الوصول إليه لأولئك الذين ينتقلون إلى السيارات الكهربائية".

تطبيق عملي متقدم وابتكار صديق للبيئة