أيرلندا تدعم فرض عقوبات على المنظمات الاستيطانية ووزراء إسرائيليين

حمدي عبدالله - القاهرة في الخميس 29 أغسطس 2024 12:32 مساءً - أعلنت أيرلندا، دعمها للتوصية بفرض عقوبات من الاتحاد الأوروبي على المنظمات الاستيطانية التي تسهل توسيع المستوطنات في فلسطين، وكذلك على وزراء إسرائيليين.

وقال وزير الخارجية الأيرلندي، مايكل مارتن، في تصريح: "ندعم التوصية بفرض عقوبات أوروبية ضد وزراء إسرائيليين".

وتأتي تصريحات "الخارجية الأيرلندية"، باعتباره أول رد فعل أوروبي على إعلان مسؤول السياسية الخارجية بالاتحاد الأوروبي، جوزيب بوريل، بدء الاستشارات مع الدول الأعضاء في الاتحاد؛ لبحث مسألة فرض عقوبات على بعض الوزراء الإسرائيليين.

وقال بوريل، في تصريحاتٍ صحفية اليوم الخميس، إن بعض الوزراء الإسرائيليين يبعثون برسائل كراهية ضد الفلسطينيين، ويطرحون أفكارًا تمثل دعوة لارتكاب جرائم حرب.

أضاف: "بدأنا نقاشًا في الاتحاد الأوروبي حول فرض عقوبات على وزراء إسرائيليين"، مشيرًا إلى أن منظمات الأمم المتحدة، تواجه ضغطًا إسرائيليًا كبيرً؛ لمنعها من أداء عملها.

وأعرب مسؤول السياسية الخارجية بالاتحاد الأوروبي، عن رفضه لدعوات وزير الخارجية الإسرائيلي لتهجير الفلسطينيين من الضفة الغربية، مؤكدًا أن هذه الدعوة مرفوضة تمامًا.

وفي إبريل الماضي، أعلن وزير الخارجية الإيرلندي، أن بلاده تعتزم التحرك للاعتراف بدولة فلسطينية.

وقال مارتن، آنذاك، إنه سيقدم اقتراحًا رسميًا للحكومة بشأن الاعتراف بدولة فلسطينية مع اختتام مناقشات دولية أوسع.