العالم اليوم - نتنياهو يردّ بقوة على تصريحات لابيد بشأن هجوم 7 أكتوبر

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شهد محمد - ابوظبي في الخميس 29 أغسطس 2024 01:22 مساءً - ردّ مكتب رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، الخميس، على زعيم المعارضة يائير لابيد، بشأن تجاهل التحذيرات من هجوم 7 أكتوبر.

وقال رئيس الحكومة الأسبق وزعيم المعارضة يائير لابيد في شهادته أمام لجنة التحقيق في حرب غزة إنه "قبل شهرين من اندلاع الحرب أطلعه السكرتير العسكري لرئيس الحكومة، وبوجود نتنياهو، على أن حركة حماس غير مردوعة وأن هناك خطرا حقيقيا بسبب رؤية الأعداء للانقسام الحاصل في إسرائيل".

وأضاف أن نتنياهو كان لديه تحذير استراتيجي حول المخاطر الأمنية المترتبة على الانقسام في إسرائيل، مبرزا "لو كان هو رئيس الوزراء ما كان السابع من أكتوبر ليحدث".

وردّ مكتب رئيس الوزراء الإسرائيلي على هذه التصريحات بالقول: "يائير لابيد يكذب مرة أخرى"، حسب ما نقل موقع "تايمز أوف إسرائيل".

وأضاف: "لم يتلق رئيس الوزراء نتنياهو أي تحذير بشأن الحرب في غزة ولا قبل شهر ولا حتى قبل ساعة من 7 أكتوبر".

وتابع: "العكس هو الصحيح والبروتوكولات تثبت ذلك".

وأوضح: "لابيد، الذي جلب العمال من غزة وأعطى الغاز مجانا لـ(زعيم حزب الله حسن) نصر الله بينما وعد بأن هذا سيمنع الحرب، هو آخر من يمكنه الوعظ في المسائل الأمنية".