غزة.. مقتل 212 من موظفي الأمم المتحدة

غزة.. مقتل 212 من موظفي الأمم المتحدةأعلنت وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين "أونروا"، مقتل 212 من موظفي الأمم المتحدة في عدوان الاحتلال الإسرائيلي المستمر على قطاع غزة منذ مطلع أكتوبر الماضي.

وأوضحت الأونروا في بيان اليوم، أن مؤسسات الأمم المتحدة تعرضت لنحو 464 هجوما منذ بدء العدوان الإسرائيلي، على الرغم من وجود أكثر من مليون ونصف نازح بداخلها، مما أدى إلى استشهاد أكثر من 563 فلسطينيا وإصابة نحو 1790 بجروح.

وأشارت إلى أن 600 ألف طفل أصبحوا خارج المدارس بسبب العدوان الإسرائيلي، منوهة بكارثية الأوضاع الصحية والإنسانية في قطاع غزة، مع انتشار الأمراض والأوبئة المعدية بين النازحين الفلسطينيين.