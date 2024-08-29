العالم اليوم - مسلحو كتيبة مخيم بلاطة يسلمون أنفسهم للأمن الفلسطيني

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شهد محمد - ابوظبي في الخميس 29 أغسطس 2024 03:24 مساءً - قال مصدر أمني فلسطيني لقناة "دوت الخليج"، الخميس، إن مسلحي كتيبة مخيم بلاطة شرقي نابلس سلموا أنفسهم للأمن الفلسطيني.

وذكر المصدر أن تسليم مسلحي كتيبة مخيم بلاطة لأنفسهم جاء لتجنيب المخيم اجتياحا إسرائيليا محتملا، مبرزا "الخطوة جاءت لقطع الطريق أمام مخططات إسرائيل لتدمير المخيمات وتهجير سكانها".

وأضاف أنه جرى نقل المسلحين إلى أحد مراكز الأمن الفلسطيني للحفاظ على أرواحهم إلى حين تسوية أوضاعهم الأمنية.

ويواصل الجيش الإسرائيلي، الخميس، لليوم الثاني على التوالي عمليته العسكرية الواسعة في بلدات ومخيمات عدة في شمال الضفة الغربية المحتلة، بينما تتواصل الحرب الدامية في قطاع غزة.

وقبل أيام قليلة، أفادت تقارير بمقتل شخصين وإصابة 4 آخرين جراء قصف طائرة مسيرة إسرائيلية في مخيم بلاطة.

كما أصيب 4 شبان آخرون برصاص الجيش الإسرائيلي خلال مواجهات لدى اقحامها مخيم بلاطة.