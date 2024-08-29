العالم اليوم - التضخم في ألمانيا يتراجع إلى 2% في أغسطس

انتم الان تتابعون خبر التضخم في ألمانيا يتراجع إلى 2% في أغسطس من قسم اخبار العالم والان نترككم مع التفاصيل الكاملة

شهد محمد - ابوظبي في الخميس 29 أغسطس 2024 03:24 مساءً - انخفض معدل التضخم في ألمانيا بأكثر من المتوقع إلى اثنين بالمئة في أغسطس الجاري.

وأرجعت بيانات أولية من مكتب الإحصاء الاتحادي في ألمانيا، الخميس السبب في انخفاض التضخم إلى تراجع أسعار الطاقة.

وتوقع محللون استطلعت رويترز آراءهم انخفاضه إلى 2.3 بالمئة في أغسطس بعد زيادة أسعار المستهلكين 2.6 بالمئة في يوليو على أساس سنوي، بناء على بيانات موحدة للمقارنة مع دول أخرى في الاتحاد الأوروبي.

وسجل التضخم الأساسي، بدون حساب أسعار الغذاء والطاقة المتقلبة، 2.8 بالمئة في أغسطس.

وانخفضت أسعار الطاقة في ألمانيا 5.1 بالمئة في أغسطس مقارنة بالشهر نفسه من العام الماضي، بينما ارتفعت أسعار الخدمات فوق المعدل المتوسط إلى 3.9 بالمئة.