جيش الاحتلال: الإرهاب اليهودي يتسبب بضرر بالغ للأمن بالضفة الغربية

حمدي عبدالله - القاهرة في الخميس 29 أغسطس 2024 04:28 مساءً - ذكر موقع واللا العبري في تقرير له، اليوم الخميس، عن جيش الاحتلال الإسرائيلي، أن مسؤولين بارزين في المستوطنات يرفضون التصدي لعنف المستوطنين ضد الفلسطينيين.

جيش الاحتلال الإسرائيلي يحذر من الإرهاب اليهودي

ونقل الموقع العبري عن جيش الاحتلال قوله:" أن الإرهاب اليهودي يتسبب في ضرر بالغ للأمن بالضفة الغربية".

وفي وقت سابق أفادت وسائل إعلام عبرية، بأن رئيس جهاز الأمن العام الإسرائيلي "الشاباك"، رونين بار، حذر من تدهور الوضع الأمني في الضفة الغربية بسبب المستوطنين.

رئيس الشاباك الإسرائيلي يحذر من الإرهاب اليهودي

وحسب تقرير نشرته قناة 12 الإسرائيلية، قدم رئيس الشاباك تحذيرات عاجلة لرئيس الوزراء بنيامين نتنياهو، ووزير الدفاع يوآف جالانت، مشيرًا إلى أن قادة الحراك اليهودي في الضفة يهدفون إلى إفقاد السيطرة الإسرائيلية على المشهد الأمني.