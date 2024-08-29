نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر إدانة صحفيين بالتحريض على الفتنة بهونغ كونغ في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة -

أدين صحفيان في بوابة "ستاند نيوز" الإعلامية في هونغ كونغ بالتآمر لنشر مواد مثيرة للفتنة، بعد محاكمة أشارت إلى انحسار حرية الصحافة في المدينة.

وتم القبض على رئيس التحرير السابق تشونغ بوي كوين ورئيس التحرير السابق بالإنابة باتريك لام في 29 ديسمبر 2021 بعد أن داهمت الشرطة غرفة التحرير في الصحيفة.

ووجدت المحكمة أن 11 مقالا نشرتها Stand News مثيرة للفتنة، من أصل 17 مقالا قال ممثلو الادعاء إنها تسعى إلى الترويج لـ "أيديولوجيات غير قانونية والتحريض على الكراهية ضد حكومتي هونغ كونغ والصين وقانون الأمن القومي لعام 2020".

كما تم إدانة شركة Best Pencil Ltd وهي الشركة الأم لـStand News. وجاء في الحكم أن "الخط الذي اتخذته (ستاند نيوز) كان دعم وتعزيز الحكم الذاتي المحلي لهونغ كونغ، حتى أنها أصبحت أداة لتشويه سمعة السلطات المركزية (بكين) وحكومة منطقة هونغ كونغ الإدارية الخاصة".

وقال قاضي المحكمة الجزئية كووك واي كين إنه عند إصدار حكم بشأن نية الفتنة، أخذت المحكمة في الاعتبار "الخطر المحتمل على الأمن القومي" والوضع الفعلي في ذلك الوقت.

وكانت "ستاند نيوز"، التي تم إطلاقها في عام 2014، مصدرا مهما للأخبار حول الاحتجاجات المؤيدة للديمقراطية عام 2019 والقمع القاسي الذي شنته السلطات. وأصبحت معروفة بتقاريرها المباشرة من الخطوط الأمامية للاحتجاجات حيث اشتبكت الشرطة مع المتظاهرين.

وفي يونيو 2021، داهمت الشرطة مكاتب شركة Apple Daily واعتقلت العديد من المحررين والمديرين التنفيذيين ومؤسس الصحيفة، جيمي لاي. ولا يزال لاي في السجن بتهم تتعلق بالاحتجاج ويحاكم بتهم تتعلق ببرنامج الأمن القومي.

وبعد ستة أشهر، داهمت السلطات غرفة التحرير في "ستاند نيوز" ومنزل محرر الأخبار فيها رونسون تشان، الذي كان يرأس جمعية الصحفيين في هونغ كونغ.

وبعد المداهمة والاعتقالات، اضطرت القناة إلى إغلاق وإزالة جميع محتوياتها عبر الإنترنت.