العالم اليوم - مصر.. تطلع للتحول إلى الدعم النقدي في العام المالي المقبل

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شهد محمد - ابوظبي في الخميس 29 أغسطس 2024 06:24 مساءً - قال رئيس الوزراء المصري مصطفى مدبولي، الخميس، إن مصر قد تبدأ في التحول من دعم السلع الأولية الأساسية إلى تقديم مساعدات نقدية مباشرة لأفقر مواطنيها بدءا من السنة المالية المقبلة (من يوليو حتى يونيو).

وتدعم مصر حاليا السلع الأولية الأساسية.

ويحصل أكثر من 60 مليون شخص على سلع أساسية مثل المعكرونة والزيوت النباتية والسكر بأسعار مخفضة من منافذ بيع تديرها الدولة، ويستفيد 10 ملايين شخص آخرين على الأقل من الخبز المدعوم.

وأعرب مدبولي عن تفاؤله بإمكانية بدء المرحلة الأولية من الانتقال في السنة المالية المقبلة بشرط التوصل إلى توافق في الآراء بشأن هذه المسألة في الحوار الوطني الذي يناقش مجموعة متنوعة من الإصلاحات.

ويستهدف الحوار الوطني الذي دشنه الرئيس عبد الفتاح السيسي في أبريل 2022 طرح توصيات للإصلاح السياسي والاقتصادي والاجتماعي لعرضها على الرئيس.

وتدعم الحكومة أيضا الوقود، لكنها وضعت خططا لتقليص هذا الدعم مع استهداف رفع الدعم بالكامل بحلول ديسمبر 2025.

وفي 19 أغسطس، أكد وزير التموين شريف فاروق أنه لم يتخذ قرارا نهائيا بالتحول من الدعم العيني إلى المساعدات النقدية.

وقال إن الحكومة ما زالت تنتظر ردود الفعل من الحوار الوطني.