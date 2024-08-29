الاتحاد الأوروبي يشدد على ضرورة تنفيذ هدنات إنسانية لتوصيل التطعيمات في غزة

حمدي عبدالله - القاهرة في الخميس 29 أغسطس 2024 06:31 مساءً - شدد الممثل الأعلى للشؤون الخارجية والسياسة الأمنية جوزيب بوريل، نيابة عن الاتحاد الأوروبي على “أن الالتزام بالهدنات الإنسانية من جانب جميع الأطراف في قطاع غزة سيكون أمرًا بالغ الأهمية للسماح بتنفيذ الحملات الإنسانية العاجلة بنجاح وفي الوقت المناسب”.

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ووصف بوريل مسألة حماية المرافق الصحية والعاملين فيها وضمان الوصول الآمن للأطفال والأسر إلى مواقع التطعيم بـ”الأمر الضروري لتحقيق هذه الغاية”.

وأضاف في بيان: “يرحب الاتحاد الأوروبي بتسليم أكثر من 1.2 مليون لقاح شلل الأطفال الفموي، فضلًا عن تعاون إسرائيل في تسليم اللقاحات إلى غزة”، كما “يؤكد على أهمية المزيد من التعاون من جانب جميع الأطراف مع منظمة الصحة العالمية والأونروا واليونيسف لإجراء حملة التطعيم”.

وأشار البيان إلى أن “الاتحاد الأوروبي أكد باستمرار قلقه إزاء الوضع الكارثي في ​​غزة ودعمه للمفاوضات الجارية للتوصل إلى اتفاق بشأن وقف إطلاق النار والإفراج عن جميع الرهائن”.

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الاتحاد الأوروبى يبحث فرض عقوبات على وزراء إسرائيليين

وسبق وأعلن جوزيب بوريل، عن بدء الاستشارات مع الدول الأعضاء في الاتحاد؛ لبحث مسألة فرض عقوبات على بعض الوزراء الإسرائيليين.

وقال بوريل، في تصريحاتٍ صحفية اليوم الخميس، إن بعض الوزراء الإسرائيليين يبعثون برسائل كراهية ضد الفلسطينيين، ويطرحون أفكارًا تمثل دعوة لارتكاب جرائم حرب.

وأضاف: "بدأنا نقاشًا في الاتحاد الأوروبي حول فرض عقوبات على وزراء إسرائيليين"، مشيرًا إلى أن منظمات الأمم المتحدة، تواجه ضغطًا إسرائيليًا كبيرً؛ لمنعها من أداء عملها.

وأعرب مسئول السياسة الخارجية بالاتحاد الأوروبي، عن رفضه دعوات وزير الخارجية الإسرائيلي لتهجير الفلسطينيين من الضفة الغربية، مؤكدًا أن هذه الدعوة مرفوضة تمامًا.

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ويواصل جيش الاحتلال الإسرائيلي حرب الإبادة الجماعية التي يشنها على قطاع غزة منذ 328 يومًا على التوالي، بقصف من الجو والبر والبحر، في ظل وضعٍ كارثي وقاسٍ، مع استمرار نزوح المدنيين وتوقف معظم المستشفيات والمراكز الصحية عن العمل؛ إما بسبب القصف أو نفاد الوقود.