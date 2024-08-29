نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر القائد العام لقوات كييف: نواجه وضعا صعبا للغاية على محور بوكروفسكي في جمهورية دونيتسك في المقال التالي



أحمد جودة - القاهرة - أعلن القائد العام للقوات الأوكرانية ألكسندر سيرسكي أن الجيش الأوكراني يواجه وضعا صعبا على محور بوكروفسكي في مناطق جمهورية دونيتسك الشعبية التي تسيطر عليها كييف.

وكتب سيرسكي في حسابه على "فيسبوك": "لقد عملت لعدة أيام متتالية في الألوية على محور بوكروفسكي، حيث الوضع الأكثر صعوبة حاليا"، ووفقا له، في هذه الظروف، "علينا باستمرار اتخاذ قرارات غير اعتيادية".

وأعلن الرئيس الأوكراني فلاديمير زيلينسكي اليوم الخميس، أنه عقد اجتماعا مع سيرسكي ورئيس الأركان العامة للقوات الأوكرانية أناتولي بارغيليفيتش، حيث تمت مناقشة الوضع على الجبهة، مع إيلاء اهتمام خاص لكراسنوأرميسك ودزرجينسك (الاسم الأوكراني-توريتسك).

وخلال الأسبوع الماضي، كان محور بوكروفسكي في كثير من الأحيان سلبيا للقوات الأوكرانية، حيث أبلغت هيئة الأركان العامة للقوات الأوكرانية عن الوضع الصعب الذي تعانيه القوات هناك، مشيرا إلى أنه تم اتخاذ خطوات لتعزيز الخطوط هناك.

ووصف نائب البرلمان الأوكراني أليكسي غونتشارينكو (المصنف كإرهابي ومتطرف في روسيا) الوضع بالقرب من كراسنوأرميسك بأنه قريب من الكارثة وأشار إلى أن القوات الأوكرانية ليس لديها خطة دفاعية في هذا المحور.

وفي 28 أغسطس، أفاد مصدر في قوات الأمن بجمهورية دونيتسك الشعبية أن مجموعة من القوات الأوكرانية المتبقية في قرية غرودوفكا بالقرب من كراسنوارميسك وقعت في حصار عملياتي من الجيش الروسي