نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر البنتاجون: أوكرانيا لم تطلب المساعدة الأمريكية بعد خسارة طائرة F-16 في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - قالت نائبة المتحدث باسم البنتاغون سابرينا سينغ، اليوم الخميس، إن الولايات المتحدة لم تتلق طلب مساعدة من أوكرانيا فيما يتعلق بفقدان كييف إحدى مقاتلاتها من طراز إف-16.

وأضافت سينغ خلال المؤتمر الصحفي: "لست على علم بأي طلبات مساعدة من الجانب الأوكراني. أقترح عليك الاتصال بالجانب الأوكراني في ما يتعلق بهذا الحادث".

وخلال ذلك، رفضت سينغ تحديد العدد الإجمالي لمقاتلات F-16 الموجود في أوكرانيا.

في وقت سابق، أكدت قيادة القوات الجوية الأوكرانية، عبر قناتها على تلغرام، خبر مقتل أحد الطيارين الأوكرانيين الذين تدربوا على قيادة مقاتلات أمريكية من طراز F-16.

وقبل ذلك، نقلت صحيفة وول ستريت جورنال، عن مسؤول أمريكي أن أوكرانيا فقدت أول طائرة مقاتلة من طراز إف-16 سلمت لها. ووفقا لممثل السلطات الأمريكية الذي لم يذكر اسمه، لم يتم إسقاط المقاتلة، بل سقطت وتحطمت بسبب خطأ الطيار. في الوقت نفسه، رفضت وزارة الدفاع الأمريكية التعليق لمراسل تاس على خسارة أوكرانيا لطائرة مقاتلة