الاستعلام عن أسماء المشمولين بالرعاية الاجتماعية عبر منصة مظلتي 2024 (كيفية الاستخدام والشروط)

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أحمد جودة - القاهرة - تُعد منصة "مظلتي" من الأدوات الهامة التي أطلقتها وزارة العمل والشؤون الاجتماعية في العراق لتسهيل عملية الاستعلام عن أسماء المشمولين بالرعاية الاجتماعية لعام 2024، تهدف هذه المنصة إلى توفير معلومات دقيقة حول المستفيدين من برامج الرعاية الاجتماعية في جميع المحافظات، مما يعزز من تنظيم الوصول إلى الدعم والخدمات الاجتماعية بشكل فعال ومنظم، في هذا المقال، سنتناول كيفية استخدام منصة “مظلتي” للاستعلام عن الأسماء المشمولة بالرعاية الاجتماعية، بالإضافة إلى الشروط المطلوبة للاستفادة من هذا الدعم.

كيفية الاستعلام عن أسماء المشمولين بالرعاية الاجتماعية عبر منصة مظلتي

وأطلقت وزارة العمل والشؤون الاجتماعية في العراق منصة “مظلتي” الإلكترونية، وهي خدمة جديدة تتيح للمواطنين الاستعلام عن أسماء المستفيدين من الرعاية الاجتماعية، وفيما يلي خطوات استخدام المنصة للتحقق من الأسماء المشمولة بالرعاية الاجتماعية:

زيارة منصة "مظلتي" الإلكترونية: يمكن الوصول إليها من خلال الرابط الرسمي للوزارة. الضغط على زر "الاستعلام": الموجود في الصفحة الرئيسية للمنصة. فتح نموذج الطلب: وملء البيانات المطلوبة بدقة. إدخال المعلومات الشخصية: مثل اسم المتقدم، رقم الجوال، ورقم الهوية الوطنية العراقية. الضغط على زر "الاستعلام": بعد إكمال البيانات المطلوبة. تحديد المحافظة والوجبة: إذا كانت هذه الخيارات متاحة للاستعلام. تنزيل قائمة الأسماء: يمكن الحصول على قائمة بأسماء المشمولين بالرعاية الاجتماعية في العراق بمجرد إتاحتها.

شروط الحصول على دعم الرعاية الاجتماعية في العراق

ويُعد برنامج دعم الرعاية الاجتماعية من المبادرات الأساسية التي تقدمها وزارة العمل والشؤون الاجتماعية للمواطنين في العراق، يوفر البرنامج العديد من المزايا للأسر المستحقة، ولكن يتطلب الأمر الالتزام بعدة شروط ومعايير لضمان الحصول على الدعم، وهي كالتالي: