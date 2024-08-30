العالم اليوم - هدنة "شلل الأطفال" في غزة.. الصحة العالمية تكشف التفاصيل

انتم الان تتابعون خبر هدنة "شلل الأطفال" في غزة.. الصحة العالمية تكشف التفاصيل من قسم اخبار العالم والان نترككم مع التفاصيل الكاملة

شهد محمد - ابوظبي في الجمعة 30 أغسطس 2024 06:24 صباحاً - قال مسؤول كبير في منظمة الصحة العالمية، الخميس، إن الجيش الإسرائيلي وحركة حماس وافقا على 3 هدن منفصلة مؤقتة للقتال في أماكن محددة تستمر لثلاثة أيام في قطاع غزة للسماح بتطعيم نحو 640 ألف طفل ضد شلل الأطفال.

وذكر ممثل منظمة الصحة العالمية في الضفة الغربية وغزة ريك بيبركورن أن حملة التطعيم من المقرر أن تبدأ يوم الأحد.

وأوضح أن الاتفاق يقضي بأن تكون فترات الهدن بين الساعة السادسة صباحا والثالثة عصرا بالتوقيت المحلي (03:00-12:00 بتوقيت غرينتش).

وأضاف أن الحملة ستبدأ في وسط غزة بهدنة مؤقتة في القتال لمدة 3 أيام، ثم تنتقل إلى جنوب غزة، حيث سيكون هناك هدنة أخرى لمدة 3 أيام، يليها شمال غزة.

وأوضح بيبركورن أن هناك اتفاقا على تمديد الهدنة الإنسانية في كل منطقة ليوم رابع إذا لزم الأمر.

وقال مايك رايان مدير الطوارئ بمنظمة الصحة العالمية لمجلس الأمن التابع للأمم المتحدة، الخميس، خلال اجتماع بشأن الوضع الإنساني في غزة: "من واقع تجربتنا، نعلم أنه ستكون هناك حاجة ليوم أو يومين إضافيين في كثير من الأحيان لتحقيق تغطية كافية".

وأوضح بيبركورن أنه سيتعين إجراء جولة ثانية من التطعيم بعد 4 أسابيع من الجولة الأولى.

وأشار رايان إلى أن هناك "حاجة إلى تغطية بنسبة 90 بالمئة على الأقل خلال كل جولة من حملة التطعيم من أجل وقف تفشي شلل الأطفال ومنع انتشاره عالميا".

وأكدت منظمة الصحة العالمية في 23 أغسطس أن طفلا واحدا على الأقل أصيب بفيروس شلل الأطفال من النمط 2، وهي أول حالة من هذا النوع في المنطقة منذ 25 عاما لطفل في شهره العاشر في دير البلح، بعد رصد الفيروس في عيّنات مياه جمعت نهاية يونيو في خان يونس ودير البلح.

وكانت الأمم المتحدة طالبت بهدنات إنسانية لسبعة أيام لتلقيح 640 ألف طفل في غزة تقل أعمارهم عن 10 أعوام.

وأورد بيبركورن أنه في حال نجحت المرحلة الأولى من التلقيح بموجب الاتفاق، ستعطى الجرعة الثانية من اللقاح خلال الأسابيع الأربعة التي تلي المرحلة المذكورة.