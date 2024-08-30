العالم اليوم - فيديو.. هجوم بسائل أحمر لاصق على سياسية ألمانية أثناء خطابها

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شهد محمد - ابوظبي في الجمعة 30 أغسطس 2024 06:24 صباحاً - انتشر على مواقع التواصل الاجتماعي فيديو يظهر تعرض السياسية الألمانية اليسارية سارة فاغنكنخت خلال خطاب ألقته في مدينة إرفورت بوسط ألمانيا لهجوم غريب.

حيث قام رجل خمسيني برش سائل أحمر لاصق مستخدما حقنة طبية على فاغنكنخت أثناء خطابها.

وتم القبض على المنفذ وأصيب بجروح طفيفة ولم يتبين حتى الآن سبب هجومه.

لكن بعض الحضور قال إنه أثناء الهجوم صرخ بكلمات لها علاقة بأوكرانيا.

ووفقا للشرطة فإنه لا يمكن استبعاد الدافع السياسي للهجوم.