إسرائيل تهدد باغتيال خالد مشعل

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أحمد جودة - القاهرة - هدد وزير الخارجية الإسرائيلي، يسرائيل كاتس، باغتيال رئيس حركة حماس في الخارج خالد مشعل، عقب دعوة الأخير باستئناف "العمليات الانتحارية"، ملمحًا إلى أنه قد يكون هدف تل أبيب المقبل.

ونشر كاتس على منصة إكس، فيديو لخالد مشعل، وعلّق بالقول: "في خطاب مسجل ألقاه في إسطنبول، هدد زعيم حماس في الخارج خالد مشعل، أمس الخميس، بأن حماس ستعود إلى العمليات الانتحارية".

وأضاف "يجب على إسرائيل أن تتأكد من أن رغبة مشعل وأصدقائه في الموت، سوف تتحقق قريبًا".

يشار إلى أن مشعل، قال في كلمة له عبر تقنية الفيديو: "عمليات المقاومة في الضفة الغربية تتصاعد على الرغم من الظروف القاسية.. نريد العودة إلى العمليات الانتحارية، هذه حالة لا يصلح لها إلا الصراع المفتوح، هم يقاتلوننا بصراع مفتوح ونحن نواجههم بصراع مفتوح".

وأشارت أصابع الاتهام إلى إسرائيل في اغتيال إسماعيل هنية، رئيس المكتب السياسي لحركة حماس، في طهران في 31 يوليو الماضي، خلال حضور الأخير لحفل تنصيب الرئيس الإيراني مسعود بزشكيان، رغم أن تل أبيب لم تعلن مسؤوليتها.