نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر الهلال الأحمر الفلسطيني: استشهاد فلسطيني برصاص قوات الاحتلال في الحي الشرقي بمدينة جنين في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - أعلن الهلال الأحمر الفلسطيني، عن استشهاد فلسطيني منذ قليل برصاص قوات الاحتلال في الحي الشرقي بمدينة جنين.

إسرائيل تعرقل عمل مستشفيات الضفة الغربية

وفي وقت سابق، قال مدير مرفق إسعاف الهلال الأحمر الفلسطيني أحمد جبريل، إن مداهمة قوات الاحتلال الإسرائيلي للمستشفيات والنقاط الطبية ومراكز الإسعاف بالضفة الغربية ومحاصرتها، يعرقل تقديم الخدمة الطبية ووصول المصابين وهو أمر مخالف للقوانين والأعراف الدولية.

وأكد مدير مرفق الإسعاف في مداخلة مع قناة "القاهرة" الإخبارية الأربعاء الماضي، أن قوات الاحتلال داهمت قبل قليل نقطة طبية تابعة للجمعية بمخيم الفارعة، وتم الاعتداء على مدير مركز الإسعاف والطواقم الطبية وإطلاق الرصاص داخلها، إضافة إلى إطلاق الرصاص على مركبة رئيس جمعية الهلال الأحمر الفلسطينى أثناء توجهه لتفقد الطواقم فى جنين.