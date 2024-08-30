نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر سرايا القدس بالضفة الغربية: وصلنا إلى تل أيبب.. وسنرى ماذا سيحصل خلال الأيام القليلة المقبلة في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - نشرت "سرايا القدس" التابعة لحركة الجهاد الإسلامي عبر قناتها في "تلجرام" بيانا لقائدها في الضفة الغربية وسط استمرار القتال بين فصائل فلسطينية والجيش الإسرائيلي.

وقال قائد سرايا القدس بالضفة الغربية أن "استشهاد القائد محمد جابر (أبو شجاع) وإخوانه سيزيد من إشعال ساحات المواجهة... سرايا القدس في الضفة الغربية تقاتل العدو الصهيوني بكل قوة وصلابة برفقة قوى المقاومة.. لن نساوم ولن ننكسر".

وتابع: "وصلنا قبل أيام إلى قلب تل أبيب رفقة إخواننا في كتائب القسام ضمن عملية استشهادية بطولية مشتركة وهذه رسالة مهمة على الجميع أن يلتقطها خاصة أنها لن تكون الأخيرة بإذن الله".

وقال: "نقول لنتنياهو وقادة العدو أن الأوان قد فات لوأد مشروع المقاومة في الضفة الغربية وأن خلايا ممتدة في كل المدن والمخيمات هي الآن تعمل ضمن تشكيلات سرايا القدس والمقاومة المختلفة وسنرى ماذا سيحصل خلال الأيام القليلة المقبلة في الجنود والآليات المتوغلة في مدن جنين وطوباس وطولكرم.

ويتابع "تمتزج اليوم دماء مقاتلي سرايا القدس في الضفة وغزة ودمشق ولبنان لتؤكد أن الميدان واحد".

وفي وقت سابق، أعلنت "سرايا القدس" الانتقال إلى مرحلة جديدة من التصدي وقتال الجيش الإسرائيلي الذي يشن عملية عسكرية واسعة في الضفة الغربية.

وأعلن المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي عن اغتيال قائد كتيبة طولكرم (سرايا القدس) محمد جابر الملقب "أبو شجاع"، و4 آخرين من أعضاء الكتيبة، وإصابة جندي إسرائيلي من وحدة "اليمام" الخاصة، خلال تبادل لإطلاق النار في مخيم نور شمس.