نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر الخارجية الأوكرانية تحاول تبرير تصريح كوليبا حول أراضي أوكرانية في بولندا في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - زعمت الخارجية الأوكرانية أن وزير الخارجية الأوكراني دميتري كوليبا لم يقصد أية مطالبات إقليمية ضد بولندا، في تصريحه مؤخرا حول "الأراضي الأوكرانية".

وجاء في بيان وزارة الخارجية الأوكرانية: " يجب أن تُفهم كلمات الوزير المتعلقة بالأراضي الأوكرانية، على أنها تعني أراضي بولندا، حيث عاش الأوكرانيون تاريخيا كجالية صغيرة هناك".

في وقت سابق، قال الوزير كوليبا في كلمة له في أولشتين ببولندا، إن بلاده لن تعيق بولندا في محاولتها استخراج جثث ضحايا مذبحة فولين.

وأشار كوليبا أيضا إلى أنه خلال عملية فيستولا، تمت إعادة توطين الأوكرانيين الآتين من "الأراضي الأوكرانية" الموجودة الآن داخل بولندا.

وأثارت كلمات الوزير الأوكراني هذه السخط الشديد بين البولنديين، فضلا عن انتقادات من رئيس الوزراء البولندي دونالد تاسك ونائب رئيس الوزراء ووزير الدفاع فلاديسلاف كوسينياك كاميش.

وعملية فيستولا (بالإنجليزية: Operation Vistula) اسم رمزي لعملية إعادة توطين قسري تمت في عام 1947 وشملت نقل الأوكرانيين والبويكوس والليمكوس من المقاطعات الجنوبية الشرقية من جمهورية بولندا الشعبية بعد الحرب العالمية الثانية، إلى الأراضي المستعادة في غرب البلاد.

في يوم 11 يوليو عام 1943 وقعت ذروة المذبحة المعروفة باسم "فولين" التي نفذها القوميون الأوكرانيون الفاشيون ضد السكان البولنديين الذين كانوا يقيمون في غاليسيا وفولينيا بغرب أوكرانيا.