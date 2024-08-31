عاجل - إسعاف الاحتلال: إصابة 3 إسرائيليين في الضفة الغربية

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أحمد جودة - القاهرة - أعلن الإسعاف الإسرائيلي، إصابة إسرائيليين اثنين في هجوم غوش عتصيون شمالي الخليل وإصابة ثالث في هجوم منطقة كرمي تسور.

إذاعة جيش الاحتلال: إصابة قائد وحدة عتصيون في عملية الخليل

وأعلنت إذاعة جيش الاحتلال، إصابة قائد وحدة عتصيون بجيش الاحتلال، بعد الانفجار الذي وقع في مركبة، فضلًا عن إطلاق النيران في الضفة الغربية.

إصابات في انفجار مركبة وإطلاق نار في مستوطنتين بالضفة الغربية

وأصيب 6 مستوطنين واستشهد فلسطيني واحد على الأقل في انفجار مركبة وإطلاق نار في مستوطنتين بالضفة الغربية.

وأصيب 3 أشخاص منهم بجروح بالغة ومتوسطة، في انفجار مركبة في محطة وقود بمستوطنة غوش عتصيون جنوب بيت لحم.

وذكرت صحيفة يديعوت أحرونوت أن الانفجار وقع عند تقاطع الكتلة داخل سيارة في محطة الوقود.

وأضافت أن القوات الأمنية تتواجد في المكان للوقوف على تفاصيل الانفجار.

وذكر جيش الاحتلال، في تقييم أولي: "أن انفجار السيارة عند مفترق عتصيون عملية فاشلة، عندما لاحظ المنفذ أن سيارته بدأت تحترق، حاول مهاجمة عمال المحطة لكن حراس الأمن قتلوه".

وأوضحت إذاعة جيش الاحتلال، أن انفجار السيارة بغوش عتصيون كان لاستدراج القوات وعند وصولها، أطلق مسلح النار عليها.

وفي الأثناء؛ تسلل فلسطيني إلى مستوطنة كرمي تسور جنوب بيت لحم حيث قام بدهس حارس المستوطنة وباشر بإطلاق النار والاشتباك مع قوات أمن الاحتلال، وأعلن قتل المنفذ بعد الاشتباك معه.

وقالت وسائل إعلام محلية إن العملية أسفرت عن إصابة 3 مستوطنين، من بينهم الحارس.

وذكرت القناة 12 الإسرائيلية أنه طُلب من المستوطنين القاطنين في كرمي تسور قرب الخليل التزام المنازل خشية وجود مسلحين إضافيين.