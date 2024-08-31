نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر عاجل - جيش الاحتلال: تدمير منصات إطلاق الصواريخ التابعة لحـزب الله في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - أعلن جيش الاحتلال، مهاجمة عدد من منصات إطلاق الصواريخ التابعة لحـزب الله في جنوب لبنان.

غارات ليلة عنيفة.. قصف إسرائيلي جنوبي مدينة خانيونس وسقوط شهداء

وقصفت طائرات الاحتلال، في الساعات الأولى من صباح اليوم، عدد من المناطق جنوبي مدينة خانيونس، ما أسفر عن سقوط شهداء وعدد من الجرحى.

كواليس الانفجار والهجوم على مستوطنات إسرائيلية شمالي الخليل

وقالت صحيفة يديعوت أحرونوت الإسرائيلية، عن أجهزة أمنية، إن المنفذين قادا سيارتين بشارع ٦٠ ثم اتجه الأول لمحطة الوقود والآخر نحو كرمي تسور شمالي الخليل.

جيش الاحتلال يفرض حصار على الخليل بعد العمليتين في منطقة غوش عتصيون

وفرض جيش الاحتلال الإسرائيلي، في الساعات الأولى من صباح اليوم، حصار على الخليل بعد العمليتين في منقطة غوش عتصيون، حسب هيئة البث الإسرائيلية.

استشهاد 4 فلسطينيين في قصف إسرائيلي لمخيم النصيرات وسط غزة

كما استشهد 4 فلسطينيين في قصف إسرائيلي لمخيم النصيرات وسط قطاع غزة، حسب وسائل إعلام فلسطينية.

جيش الاحتلال: إصابة 4 إسرائيليين في انفجار سيارة وإطلاق نار بغوش عتصيون

وأعلن جيش الاحتلال، إصابة 4 إسرائيليين في انفجار سيارة وإطلاق نار بغوش عتصيون.

جيش الاحتلال: رصد نحو 40 صاروخا انطلقت من لبنان داخل الأراضي الإسرائيلية

وقال جيش الاحتلال، إنه رصد نحو 40 صاروخا انطلقت من لبنان إلى داخل الأراضي الإسرائيلية وتم اعتراض بعض الصواريخ كما تم رصد سقوط عدد من القذائف في المنطقة.

إغلاقات واسعة لقرى وبلدات في الخليل وانتشار لجيش الاحتلال برفقة جرافة عسكرية

كما أغلق جيش الاحتلال بشكل مكثف قرى وبلدات في الخليل وانتشار جنود الاحتلال، برفقة جرافة عسكرية، حسب وسائل إعلام فلسطينية.

جيش الاحتلال: هناك العديد من الضحايا في هجومي غوش عتصيون وكرمي تسور

وقال متحدث جيش الاحتلال، إن هناك العديد من الضحايا في الأحداث الأخيرة والهجوم الذي وقع في الخليل، وقد تم إبلاغ عائلاتهم والتفاصيل لا تزال قيد المراجعة

إسعاف الاحتلال: إصابة 3 إسرائيليين في الضفة الغربية

كما أعلن الإسعاف الإسرائيلي، إصابة إسرائيليين اثنين في هجوم غوش عتصيون شمالي الخليل وإصابة ثالث في هجوم منطقة كرمي تسور.

إذاعة جيش الاحتلال: إصابة قائد وحدة عتصيون في عملية الخليل

وأعلنت إذاعة جيش الاحتلال، إصابة قائد وحدة عتصيون بجيش الاحتلال، بعد الانفجار الذي وقع في مركبة، فضلًا عن إطلاق النيران في الضفة الغربية.

إصابات في انفجار مركبة وإطلاق نار في مستوطنتين بالضفة الغربية

وأصيب 6 مستوطنين واستشهد فلسطيني واحد على الأقل في انفجار مركبة وإطلاق نار في مستوطنتين بالضفة الغربية.

وأصيب 3 أشخاص منهم بجروح بالغة ومتوسطة، في انفجار مركبة في محطة وقود بمستوطنة غوش عتصيون جنوب بيت لحم.

وذكرت صحيفة يديعوت أحرونوت أن الانفجار وقع عند تقاطع الكتلة داخل سيارة في محطة الوقود.

وأضافت أن القوات الأمنية تتواجد في المكان للوقوف على تفاصيل الانفجار.

وذكر جيش الاحتلال، في تقييم أولي: "أن انفجار السيارة عند مفترق عتصيون عملية فاشلة، عندما لاحظ المنفذ أن سيارته بدأت تحترق، حاول مهاجمة عمال المحطة لكن حراس الأمن قتلوه".

وأوضحت إذاعة جيش الاحتلال، أن انفجار السيارة بغوش عتصيون كان لاستدراج القوات وعند وصولها، أطلق مسلح النار عليها.

وفي الأثناء؛ تسلل فلسطيني إلى مستوطنة كرمي تسور جنوب بيت لحم حيث قام بدهس حارس المستوطنة وباشر بإطلاق النار والاشتباك مع قوات أمن الاحتلال، وأعلن قتل المنفذ بعد الاشتباك معه.

وقالت وسائل إعلام محلية إن العملية أسفرت عن إصابة 3 مستوطنين، من بينهم الحارس.

وذكرت القناة 12 الإسرائيلية أنه طُلب من المستوطنين القاطنين في كرمي تسور قرب الخليل التزام المنازل خشية وجود مسلحين إضافيين.

أعلن جيش الاحتلال، مهاجمة عدد من منصات إطلاق الصواريخ التابعة لحـزب الله في جنوب لبنان.

غارات ليلة عنيفة.. قصف إسرائيلي جنوبي مدينة خانيونس وسقوط شهداء

وقصفت طائرات الاحتلال، في الساعات الأولى من صباح اليوم، عدد من المناطق جنوبي مدينة خانيونس، ما أسفر عن سقوط شهداء وعدد من الجرحى.

كواليس الانفجار والهجوم على مستوطنات إسرائيلية شمالي الخليل

وقالت صحيفة يديعوت أحرونوت الإسرائيلية، عن أجهزة أمنية، إن المنفذين قادا سيارتين بشارع ٦٠ ثم اتجه الأول لمحطة الوقود والآخر نحو كرمي تسور شمالي الخليل.

جيش الاحتلال يفرض حصار على الخليل بعد العمليتين في منطقة غوش عتصيون

وفرض جيش الاحتلال الإسرائيلي، في الساعات الأولى من صباح اليوم، حصار على الخليل بعد العمليتين في منقطة غوش عتصيون، حسب هيئة البث الإسرائيلية.

استشهاد 4 فلسطينيين في قصف إسرائيلي لمخيم النصيرات وسط غزة

كما استشهد 4 فلسطينيين في قصف إسرائيلي لمخيم النصيرات وسط قطاع غزة، حسب وسائل إعلام فلسطينية.

جيش الاحتلال: إصابة 4 إسرائيليين في انفجار سيارة وإطلاق نار بغوش عتصيون

وأعلن جيش الاحتلال، إصابة 4 إسرائيليين في انفجار سيارة وإطلاق نار بغوش عتصيون.

جيش الاحتلال: رصد نحو 40 صاروخا انطلقت من لبنان داخل الأراضي الإسرائيلية

وقال جيش الاحتلال، إنه رصد نحو 40 صاروخا انطلقت من لبنان إلى داخل الأراضي الإسرائيلية وتم اعتراض بعض الصواريخ كما تم رصد سقوط عدد من القذائف في المنطقة.

إغلاقات واسعة لقرى وبلدات في الخليل وانتشار لجيش الاحتلال برفقة جرافة عسكرية

كما أغلق جيش الاحتلال بشكل مكثف قرى وبلدات في الخليل وانتشار جنود الاحتلال، برفقة جرافة عسكرية، حسب وسائل إعلام فلسطينية.

جيش الاحتلال: هناك العديد من الضحايا في هجومي غوش عتصيون وكرمي تسور

وقال متحدث جيش الاحتلال، إن هناك العديد من الضحايا في الأحداث الأخيرة والهجوم الذي وقع في الخليل، وقد تم إبلاغ عائلاتهم والتفاصيل لا تزال قيد المراجعة

إسعاف الاحتلال: إصابة 3 إسرائيليين في الضفة الغربية

كما أعلن الإسعاف الإسرائيلي، إصابة إسرائيليين اثنين في هجوم غوش عتصيون شمالي الخليل وإصابة ثالث في هجوم منطقة كرمي تسور.

إذاعة جيش الاحتلال: إصابة قائد وحدة عتصيون في عملية الخليل

وأعلنت إذاعة جيش الاحتلال، إصابة قائد وحدة عتصيون بجيش الاحتلال، بعد الانفجار الذي وقع في مركبة، فضلًا عن إطلاق النيران في الضفة الغربية.

إصابات في انفجار مركبة وإطلاق نار في مستوطنتين بالضفة الغربية

وأصيب 6 مستوطنين واستشهد فلسطيني واحد على الأقل في انفجار مركبة وإطلاق نار في مستوطنتين بالضفة الغربية.

وأصيب 3 أشخاص منهم بجروح بالغة ومتوسطة، في انفجار مركبة في محطة وقود بمستوطنة غوش عتصيون جنوب بيت لحم.

وذكرت صحيفة يديعوت أحرونوت أن الانفجار وقع عند تقاطع الكتلة داخل سيارة في محطة الوقود.

وأضافت أن القوات الأمنية تتواجد في المكان للوقوف على تفاصيل الانفجار.

وذكر جيش الاحتلال، في تقييم أولي: "أن انفجار السيارة عند مفترق عتصيون عملية فاشلة، عندما لاحظ المنفذ أن سيارته بدأت تحترق، حاول مهاجمة عمال المحطة لكن حراس الأمن قتلوه".

وأوضحت إذاعة جيش الاحتلال، أن انفجار السيارة بغوش عتصيون كان لاستدراج القوات وعند وصولها، أطلق مسلح النار عليها.

وفي الأثناء؛ تسلل فلسطيني إلى مستوطنة كرمي تسور جنوب بيت لحم حيث قام بدهس حارس المستوطنة وباشر بإطلاق النار والاشتباك مع قوات أمن الاحتلال، وأعلن قتل المنفذ بعد الاشتباك معه.

وقالت وسائل إعلام محلية إن العملية أسفرت عن إصابة 3 مستوطنين، من بينهم الحارس.

وذكرت القناة 12 الإسرائيلية أنه طُلب من المستوطنين القاطنين في كرمي تسور قرب الخليل التزام المنازل خشية وجود مسلحين إضافيين.