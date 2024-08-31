العالم اليوم - مراسل أكسيوس: محادثات الهدنة في الدوحة كانت مفصلة وبناءة

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شهد محمد - ابوظبي في السبت 31 أغسطس 2024 04:21 صباحاً - أفاد مراسل موقع أكسيوس أن المحادثات التي جرت هذا الأسبوع في الدوحة بشأن صفقة الرهائن كانت مفصلة وبناءة، حيث حضرها جميع الأطراف المعنية.

وأضاف باراك رافيد أن المشاورات ما زالت مستمرة، مع التركيز حاليًا على تفاصيل تنفيذ الصفقة لضمان نجاحها.

وكان مستشار الأمن القومي الأميركي جيك سوليفان يوم الخميس إن المحادثات بشأن وقف إطلاق النار في غزة وتبادل الرهائن بأسرى فلسطينيين تحرز تقدمًا.

وأضاف سوليفان للصحفيين في بكين، حيث التقى بالرئيس الصيني شي جين بينغ: "المفاوضون يركزون على التفاصيل، مما يعني أننا قد وصلنا بالمناقشات إلى مرحلة التفاصيل الدقيقة، وهذا يعد إشارة إيجابية على التقدم".