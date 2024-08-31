العالم اليوم - فيديو.. مقتل 5 وإصابة 46 بضربة أوكرانية على بيلغورود

انتم الان تتابعون خبر فيديو.. مقتل 5 وإصابة 46 بضربة أوكرانية على بيلغورود من قسم اخبار العالم والان نترككم مع التفاصيل الكاملة

شهد محمد - ابوظبي في السبت 31 أغسطس 2024 07:21 صباحاً - قال فياتشيسلاف غلادكوف حاكم منطقة بيلغورود بجنوب غربي روسيا إن 5 أشخاص قتلوا وأصيب 46 آخرون في هجوم أوكراني على مدينة بيلغورود بجنوب غرب روسيا في وقت متأخر من مساء الجمعة.

وجاء في منشور للحاكم على قناته بتلغرام "ببالغ الحزن توفي شخص نتيجة سقوط قذيفة بشكل مباشر على سيارة، أتقدم بخالص العزاء لعائلة الفقيد وأحبائه، إنها خسارة لا تعوض.. وبحسب المعلومات الأولية فقد أصيب 37 مدنيا بجروح، بينهم 6 أطفال.. وتوجهت فرق الإسعاف إلى مكان الحادث، ونقلت الجرحى إلى المراكز الطبية .

وأظهر مقطع مصور نُشر عبر مواقع التواصل الاجتماعي، وهو ملتقط من داخل سيارة ويُزعم أنه يظهر الهجوم، سيارة أخرى تنفجر في أثناء تحركها على الطريق.

وبعد ثوان شوهد انفجار على الجانب الآخر من الطريق.

تشن أوكرانيا منذ شهور هجمات متكررة على بيلغورود ومناطق حدودية روسية أخرى.

وتقول أوكرانيا وروسيا إنهما لا تتعمدان استهداف المدنيين في الحرب التي بدأت عندما أرسلت روسيا آلاف القوات إلى جارتها في فبراير 2022.