عاجل - شهيدان جراء قصف إسرائيلى استهدف منطقة الشاكوش فى غزة

أحمد جودة - القاهرة - إعلام فلسطيني

أفادت قناة "القاهرة الإخبارية" في خبر عاجل نقلًا عن مصادر فلسطينية بأن قصفًا إسرائيليًا استهدف منطقة الشاكوش شمال غربي رفح، جنوب قطاع غزة، وأسفر عن استشهاد شخصين.

يستمر الاحتلال الإسرائيلي في تنفيذ هجومه المكثف وغير المسبوق على قطاع غزة برًا وجوًا وبحرًا، مما أدى إلى سقوط آلاف الشهداء والجرحى، معظمهم من الأطفال والنساء.

حتى الآن، لم يتمكن فرق الإنقاذ من انتشال آلاف الضحايا من تحت الأنقاض بسبب استمرار القصف وخطورة الأوضاع الميدانية، وذلك في ظل الحصار الخانق المفروض على القطاع والقيود المشددة على دخول الوقود والمساعدات الإنسانية الضرورية.