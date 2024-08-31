العالم اليوم - فقدان مروحية على متنها 22 شخصا شرقي روسيا

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شهد محمد - ابوظبي في السبت 31 أغسطس 2024 10:21 صباحاً - ذكرت وسائل إعلام روسية، اليوم السبت، أن بيانات أولية من الوكالة الفيدرالية الروسية للنقل الجوي تشير إلى أن طائرة مروحية روسية تحمل طاقما مؤلفا من 3 أفراد و19 سائحا اختفت فوق منطقة شبه جزيرة كامتشاتكا في أقصى شرق البلاد.

وأقلعت الطائرة "مي – 8" من قاعدة بالقرب من بركان فاتشكاغيتس، في شبه جزيرة كامتشاتكا، ولم ينجح التواصل مع طاقمها في الموعد الذي كان محددا الساعة 0400 بتوقيت غرينتش، وفقا لما ذكرته وكالتا تاس ونوفوستي للأنباء. وتجري حاليا عمليات البحث عن الطائرة المفقودة.

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