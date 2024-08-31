نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر منظمة الصحة العالمية: نبذل جهودا كبيرة لمواجهة مرض شلل الأطفال في قطاع غزة من خلال عمليات التطعيم في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - قالت منظمة الصحة العالمية، إنها تبذل جهودا كبيرة لمواجهة مرض شلل الأطفال في قطاع غزة من خلال عمليات التطعيم.

وتخوض المقاومة اشتباكات عنيفة في أكثر من نقطة، في محاولة للتصدي لقوات الاحتلال الإسرائيلي التي تعجز عن تحقيق الغزو البري.

وقالت ‏حكومة الاحتلال الإسرائيلي، إنه لا اتفاق لوقف إطلاق النار في جنوب غزة والاتفاق يشمل إخراج أجانب مقابل إدخال مساعدات.

ونفذ الاحتلال الإسرائيلي هجومًا على مدينة الحديدة باليمن، في عملية أطلق عليها اسم "اليد الطويلة".

وجاءت هذه الغارات ردًا على مئات الهجمات التي تعرضت لها إسرائيل في الأشهر الأخيرة، بما في ذلك هجوم بطائرة مسيرة استهدف تل أبيب.

وذكرت وسائل إعلام إسرائيلية وعالمية أن الهجوم نفذ بنحو 20 مقاتلة إسرائيلية.