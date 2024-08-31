‏رويترز: توقف عمل ميناء الحريقة الليبي بسبب نقص الإنتاج من حقل السرير النفطي

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أحمد جودة - القاهرة - أفادت وكالة ‏رويترز، بتوقف عمل ميناء الحريقة الليبي بسبب نقص الإنتاج من حقل السرير النفطي.

وفي وقت سابق، قال رئيس مجلس النواب الليبي ‏عقيلة صالح، إن العاصمة الليبية طرابلس وقعت تحت سيطرة عصابات مسلحة أعلنت وجودها بعد انتخابات مجلس النواب.

وأضاف ‏رئيس مجلس النواب الليبي عقيلة صالح: “نسعى في مجلس النواب لتحقيق سلطة واحدة قادرة على السيطرة والعدالة بين الشعب”.