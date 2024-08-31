العالم اليوم - رئيس الأركان الإسرائيلي يؤكد على استمرار العمليات بالضفة

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شهد محمد - ابوظبي في السبت 31 أغسطس 2024 11:18 صباحاً - أجرى رئيس الأركان الإسرائيلي هرتسي هاليفي تقييما للوضع مع قادة القيادات الإقليمية وقادة هيئة الأركان العامة، حول النشاط في كافة القطاعات، ومتابعته للأحداث في الضفة الغربية المحتلة.

وأكد هاليفي على "استمرار الجهود الهجومية لإحباط الإرهاب، والجهود الدفاعية في المستوطنات والطرق ومنطقة التماس، فضلا عن زيادة يقظة وجاهزية القوات في نهاية الأسبوع".

وأشار إلى عملية الإجراءات المضادة في منطقة جنين، والتي "تهدف إلى منع الهجمات الإرهابية كما حدث في وقت مبكر من صباح السبت".

وفي وقت سابق الجمعة، أعلنت السلطات الإسرائيلية، أن الجيش الإسرائيلي قصف مدينة جنين بالضفة الغربية، في اليوم الثالث من القتال العنيف في الأراضي الفلسطينية. ويقول الجيش الإسرائيلي إنه "ضرب خلية إرهابية".

تقول إسرائيل إن الغارات في شمال الضفة الغربية – التي أسفرت عن مقتل ما لا يقل عن 19 شخصا، معظمهم تقريبا من المسلحين، منذ مساء الثلاثاء – تهدف إلى منع الهجمات.

تقول وزارة الصحة الفلسطينية إن أكثر من 650 فلسطينيا قتلوا في الضفة الغربية منذ اندلاع الحرب.

في السياق، دعا الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش إلى وقف فوري للعملية الإسرائيلية في الضفة الغربية، وأصدر بيانا في وقت متأخر الخميس دعا فيه الحكومة إلى حماية المدنيين.