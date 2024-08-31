بينهم حالات خطيرة.. إصابة 16 جنديا إسرائيليا في مواجهات بجنين

حمدي عبدالله - القاهرة في السبت 31 أغسطس 2024 11:25 صباحاً - أصُيب 16 جنديًا إسرائيليًا في مواجهات مع الفصائل الفلسطينية في جنين بالضفة الغربية المحتلة، بينهم 5 حالات خطيرة ونقلهم لمستشفيين بتل أبيب، بحسب ما نقلته وسائل إعلام فلسطينية.

وصعدت قوات الاحتلال الإسرائيلي، صباح اليوم السبت، من عملياتها العسكرية في مخيم جنين، وقال شهود عيان إن عناصر الجيش الإسرائيلي ينفذون عمليات بحث وتفتيش من بيت لبيت في المخيم، كما اعتقلوا عددًا من الفلسطينيين في المخيم.

بينما قالت الفصائل الفلسطينية، اليوم، إن عناصرها يخوضون اشتباكات بـ"الأسلحة الرشاشة والعبوات المتفجرة"، مع قوة إسرائيلية في بلدة كفر دان غربي مدينة جنين.

وكان الجيش الإسرائيلي، نفذ عمليات تدمير واسعة للبنى التحتية في مخيم جنين في الأيام الأخيرة، ما أدى لانقطاع الماء والكهرباء عن المنازل في المخيم.

وجاءت عملية الاقتحام هذه بعد ليلة من الاقتحامات المماثلة للأحياء الشرقية من مدينة جنين، جرى خلالها اعتقال العشرات، وتدمير البنى التحتية، فيما احتل الجنود الإسرائيليون عشرات المنازل وتمركزا فيها.

وبدأت العملية العسكرية الإسرائيلية في شمال الضفة الغربية، فجر الأربعاء الماضي. وقال سكان المنطقة إن جنود جيش الاحتلال تمركزوا في مواقع لهم بمختلف المناطق في جنين، ويقومون بعمليات مراقبة واغتيال للنشطاء الفلسطينيين.