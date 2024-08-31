ارتفاع عدد الشهداء الصحفيين بغزة إلى 172
ارتفع عدد الصحفيين الشهداء في قطاع غزة إلى 172، منذ بدء العدوان الإسرائيلي في السابع من أكتوبر الماضي.
وذكر المكتب الإعلامي الحكومي بغزة، في بيان، أن عدد الشهداء الصحفيين منذ بدء حرب الإبادة على غزة، ارتفع إلى 172 صحفيا وصحفية، بعد استشهاد الزميل محمد عبد الفتاح عبد ربه، والذي يعمل صحفيا مع شركة المنارة للإعلام.
وأدان المكتب، بأشد العبارات "استهداف وقتل الاحتلال الإسرائيلي للصحفيين الفلسطينيين"، محملاً الاحتلال المسؤولة كاملةً عن ارتكاب هذه "الجريمة النَّكراء".
وطالب البيان، "المجتمع الدولي والمنظمات الدولية وذات العلاقة بالعمل الصحفي في العالم بردع الاحتلال وملاحقته في المحاكم الدولية على جرائمه المتواصلة والضغط عليه لوقف جريمة الإبادة الجماعية، ووقف جريمة قتل واغتيال الصحفيين الفلسطينيين".
ومنذ 7 أكتوبر تشن "إسرائيل" حرباً مدمرة على غزة بدعم أمريكي، خلفت أكثر من 134 ألف شهيد وجريح فلسطينيين، معظمهم أطفال ونساء، وما يزيد على 10 آلاف مفقود، وسط دمار هائل ومجاعة أودت بحياة عشرات الأطفال.
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر ارتفاع عدد الشهداء الصحفيين بغزة إلى 172 على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع المؤتمر نت وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.