ارتفاع عدد الشهداء الصحفيين بغزة إلى 172​ارتفع عدد الصحفيين الشهداء في قطاع غزة إلى 172، منذ بدء العدوان الإسرائيلي في السابع من أكتوبر الماضي.

وذكر المكتب الإعلامي الحكومي بغزة، في بيان، أن عدد الشهداء الصحفيين منذ بدء حرب الإبادة على غزة، ارتفع إلى 172 صحفيا وصحفية، بعد استشهاد الزميل محمد عبد الفتاح عبد ربه، والذي يعمل صحفيا مع شركة المنارة للإعلام.

وأدان المكتب، بأشد العبارات "استهداف وقتل الاحتلال الإسرائيلي للصحفيين الفلسطينيين"، محملاً الاحتلال المسؤولة كاملةً عن ارتكاب هذه "الجريمة النَّكراء".

وطالب البيان، "المجتمع الدولي والمنظمات الدولية وذات العلاقة بالعمل الصحفي في العالم بردع الاحتلال وملاحقته في المحاكم الدولية على جرائمه المتواصلة والضغط عليه لوقف جريمة الإبادة الجماعية، ووقف جريمة قتل واغتيال الصحفيين الفلسطينيين".

ومنذ 7 أكتوبر تشن "إسرائيل" حرباً مدمرة على غزة بدعم أمريكي، خلفت أكثر من 134 ألف شهيد وجريح فلسطينيين، معظمهم أطفال ونساء، وما يزيد على 10 آلاف مفقود، وسط دمار هائل ومجاعة أودت بحياة عشرات الأطفال.